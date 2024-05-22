Σε παρέμβασή στην έναρξη του «Power Summit 2024» ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην «εντυπωσιακή μεταμόρφωση της ΔΕΗ υπό την ηγεσία του κ. Γ. Στάσση», με αποτέλεσμα η εταιρεία που βρισκόταν το 2019 στο χείλος της χρεοκοπίας να αποτελεί σήμερα «περιφερειακό ενεργειακό παίκτη».

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί, η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον εξήρε την πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα στην ενεργειακή μετάβαση υπογραμμίζοντας σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα το νέο ρεκόρ στη διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που επιτεύχθηκε το 2023. Η κα Σίμσον σημείωσε ακόμη τα βήματα απεξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο, τόνισε ωστόσο ότι για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 χρειάζεται περαιτέρω δράση και επιτάχυνση της προσπάθειας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόστηκε την τελευταία 5ετία στη χώρα μας και τη ΔΕΗ, παρά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, με τον διπλασιασμό των φωτοβολταϊκών, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60 % με την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων που συνεχίζεται. «Τα επόμενα 3 χρόνια θα διπλασιάσουμε τις ΑΠΕ σε Ελλάδα και Ρουμανία», ανέφερε ο κ. Στάσσης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση συνολικά του ενεργειακού συστήματος, τις διασυνδέσεις, τις υποδομές στη διανομή και τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος τόνισε πως η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως αναπτυξιακή στρατηγική καθώς χάνει ανταγωνιστικότητα έναντι τόσο των χωρών της Ασίας όσο και των ΗΠΑ ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης εξαιτίας του υψηλού κόστους της ενέργειας.

Την ανάγκη να περάσει η ΕΕ από το στάδιο των συζητήσεων στην εφαρμογή υπογράμμισε ο Leonhard Birnbaum, διευθύνων σύμβουλος της Ε.Οn και προεδρος της Eurelectric. «Δεν αντέχουμε άλλη συζήτηση για το τι είναι πράσινο υδρογόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε δε ότι το πρόβλημα της ΕΕ είναι ευρύτερο και δεν εντοπίζεται μόνο στην ενέργεια αναφέροντας ενδεικτικά την έλλειψη ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς που θα πρέπει όπως είπε να αποτελέσει προτεραιότητα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρών στο συνέδριο είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Ουκρανικής εταιρείας ηλεκτρισμού, Maxim Timchenko ο οποίος ζήτησε στη συνδρομή των ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών με την αποστολή εξοπλισμού (μετασχηματιστές, τουρμπίνες) για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.