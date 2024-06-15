Λογαριασμός
Άγρια συμπλοκή σε μίνι μάρκετ στα Χανιά - ‘Επεσαν πυροβολισμοί και ξύλο - 3 τραυματίες (φωτογραφίες)

Ο δράστης που κρατούσε ρόπαλο διέφυγε 

χανιά

Αναστάτωση στα Χανιά από συμπλοκή μέσα σε μίνι μάρκετ λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου, στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από περίοικους στο zarpanews.gr,  έπεσαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί από αεροβόλο όπλο που τραυμάτισαν έναν από τους εμπλεκόμενους στον καυγά στο πόδι.

κρητη

Δύο ακόμη υπάλληλοι του μίνι μάρκετ τραυματίστηκαν από ρόπαλο που κρατούσε ο δράστης.

Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να προλάβουν τον δράστη ο οποίος εξαφανίστηκε στα γύρω στενά με μηχανή, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων τρεις τραυματίες.

κρητη

