Την αδιάλλακτη στάση του στο ουκρανικό επιδεικνύει για μια ακόμη φορά το Κρεμλίνο με μπαράζ δηλώσεων για τη Διάσκεψη για την Ειρήνη στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Είναι ενδεικτικό ότι η Μόσχα κάνει λόγο για «αδιέξοδο».

«Η Ρωσία δεν θα στείλει κανένα μήνυμα στους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής της Ελβετίας για την Ουκρανία και ελπίζει ότι την επόμενη φορά η σύγκρουση θα συζητηθεί σε μια πιο εποικοδομητική διάσκεψη», δήλωσε στο TASS ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν θέλουμε να τους μεταφέρουμε τίποτα… Θέλουμε να συνέλθουμε την επόμενη φορά σε μια πιο εστιασμένη και πολλά υποσχόμενη διάσκεψη», δήλωσε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου.

Σημειώνεται ότι η Βέρνη έχει προσκαλέσει περισσότερες από 160 αντιπροσωπείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της G7, της G20 και των BRICS. Η Ρωσία δεν έχει προσκληθεί, ενώ η Κίνα επέλεξε να μην συμμετάσχει στη Διάσκεψη.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε ότι η διεξαγωγή αυτής της συνόδου είναι ένας «δρόμος προς το πουθενά» και η Μόσχα δεν βλέπει ότι η Δύση θέλει να εισέλθει σε δίκαιες διαπραγματεύσεις. Την ίδια στιγμή, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα τονίσει πως «δεν αρνήθηκε ποτέ να διευθετήσει τη σύγκρουση με το Κίεβο μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών», ωστόσο η ρωσική πρόταση συνθηκολόγησης από τον Βλαντίμιρ Πούτιν οδηγεί σε αδιέξοδο καθώς προβλέπει παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Από πλευράς της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα επέκρινε το νέο αμερικανικό πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία που ανακοίνωσε η Κάμαλα Χάρις κατά τη συνάντησή της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Διάσκεψη.

«Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε τη διάθεση 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία για ανθρωπιστικά και ενεργειακά έργα. Ανθρωπιστικά έργα είναι η κατεδάφιση των μνημείων του Πούσκιν, η αντικατάσταση της μητρικής ρωσικής γλώσσας με την αγγλική και η κοροϊδία της μνήμης των αγωνιστών κατά του φασισμού; Και τα ενεργειακά - ο βομβαρδισμός του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια;» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Telegram η Μαρία Ζαχάροβα.

O Ζελένσκι ελπίζει σε μια δίκαιη ειρήνη το ταχύτερο δυνατό

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί "μια δίκαιη ειρήνη το ταχύτερο δυνατό", κατά την έναρξη της πρώτης συνόδου κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία.

"Όλα όσα συμφωνηθούν (σε αυτήν τη σύνοδο) θα αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης της ειρήνης την οποία έχουμε όλοι ανάγκη", είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: "Θα δούμε να γράφεται Ιστορία στη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής".

Μήνυμα στήριξης στο Κίεβο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία και στην επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί η συμμετοχή του Πρωθυπουργού – όπως και της πλειονότητας των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. – στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία που πραγματοποιείται σήμερα 15 και αύριο 16 Ιουνίου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Στόχος της Διάσκεψης, που συνδιοργανώνεται από την Ελβετία και την Ουκρανία και πιάνει το νήμα από αντίστοιχες συζητήσεις και συναντήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες, είναι ο διάλογος για τους τρόπους επίτευξης μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η προώθηση μιας κοινής αντίληψης για το πλαίσιο επίτευξης αυτού του σκοπού και ο καθορισμός ενός οδικού χάρτη για την εμπλοκή και των δύο μερών σε μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία.

Η Διάσκεψη εστιάζει σε τρεις θεματικές: α) επισιτιστική ασφάλεια και ελευθερία ναυσιπλοΐας, β) πυρηνική ασφάλεια γ) ανθρώπινη διάσταση (απελευθέρωση κρατουμένων πολέμου και απαχθέντων παιδιών), οι οποίες έχουν ως βάση τη «Φόρμουλα για την Ειρήνη» (σχέδιο δέκα σημείων) που είχε παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Νοέμβριο του 2022.

