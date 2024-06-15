Αγαπημένος παίκτης του Big Brother έγινε μπαμπάς!

Μετά την έξοδό του από το παιχνίδι - μετά από 112 μέρες εγκλεισμού τότε (3,5 μήνες) - επέλεξε να επιστρέψει στη ζωή που έκανε πριν και κάπου εκεί γνώρισε τον έρωτα.
Μάλιστα, μόλις πριν δύο μέρες έγινε και για πρώτη φορά μπαμπάς!
Ο λόγος για τον εντυπωσιακό πολιτικό μηχανικό Γρηγόρη Τσεκούρα τον απόλυτα fit παίκτη του Big Brother που ζει και εργάζεται μόνιμα στην κοσμοπολίτικη Μύκονο.
