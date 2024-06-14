Νικολίνα Νικολούζου η νικήτρια του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ- Ποια είναι

Ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός του My Style Rocks στον Σκάι και νικήτρια του αγαπημένου παιχνιδιού μόδας αναδείχθηκε για αυτόν τον κύκλο η 20χρονη Νικολίνα Νικολούζου με τη συμμετοχή της να μονοπωλεί από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον του κοινού.

Η παίκτρια όχι μόνο εντυπωσίαζε σταθερά με τις ευφάνταστες στυλιστικές της επιλογές αλλά και απέκτησε φανατικό κοινό καθώς μοιράστηκε με θάρρος τη μεγαλύτερη της αλήθεια μπροστά από τον τηλεοπτικό φακό συγκινώντας τους τηλεθεατές.

Από την πρώτη στιγμή, η 20χρονη τόνισε ότι ήρθε στο My Style Rocks για να αποδείξει ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη ζωή! Μεγάλωσε σε μία οικογένεια που αγαπούσε και αγαπάει τη μόδα.

Η γιαγιά της ήταν μοδίστρα και θυμάται μικρή να τρέχει στα υφάσματά της και να προσπαθεί να ράψει... ενώ διοργάνωνε επιδείξεις μόδας με τις κούκλες της!

Αποκαλεί τον εαυτό της «κορίτσι των τάσεων» γι' αυτό και δεν θα έλεγε ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ καθώς επηρεάζεται από τη μόδα της εποχής.

Ένας τίτλος που θεωρεί πως της ταιριάζει είναι... «edgy κοκέτα» αφού υπάρχουν στιγμές που θέλει να είναι εκκεντρική αλλά και άλλες που της ταιριάζει κάτι πιο minimal. Περιγράφει τον εαυτό της ως... «bubbly», ένα άτομο δηλαδή που φέρνει χαρά στους γύρω του, με πολύ χιούμορ.

Δηλώνει shopaholic και είναι αποφασισμένη να ξεχωρίσει αλλά και να περάσει ένα πολύ δυνατό προσωπικό μήνυμα.

Η 20χρονη Νικολίνα μετρά 7.000 ακολούθους στο Instagram, το οποίο όμως χρησιμοποιεί συχνά.

Ωστόσο, στις λίγες φωτογραφίες που έχει μοιραστεί με τους followers, η ίδια ποζάρει με αποκαλυπτικά σύνολα, στον φακό.

Σε ένα επεισόδιο «ταξίδι στο παρελθόν» των παικτριών η Νικολίνα δε δίστασε να κάνει μια λυτρωτική αποκάλυψη καθηλώνοντας όσους την άκουσαν.

Αποκάλυψε πως σε ηλικία 11 ετών κατάλαβε πως δεν ανήκει στο σώμα στο οποίο γεννήθηκε. Με τη στήριξη της οικογένειάς της, αλλά και με τη βοήθεια μιας ομάδας ειδικών γιατρών, ξεκίνησε τη διαδικασία φυλομετάβασης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε : «Θέλω να μοιραστώ μια ιστορία από τη ζωή μου, η οποία ξεκινάει όταν ήμουν 11 χρονών. Εγώ η Νικολίνα δεν ήμουν πάντα το άτομο που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε σε λάθος σώμα. Είμαι δηλαδή μια διεμφυλική γυναίκα. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 11 χρονών, όταν μοιράστηκα αυτά τα συναισθήματά με τους γονείς μου και με την στήριξη και τη βοήθεια τους, αλλά και τη βοήθεια των ειδικών κατανόησα των εαυτό μου και στα 12 μου ξεκίνησα ορμονοθεραπεία και το ταξίδι της φυλομετάβασής μου».

Στη συνέχεια η παίκτρια αναφέρθηκε στο λόγο που την έκανε να προχωρήσει σε αυτή την αποκάλυψη, λέγοντας πως θα ήθελε να εμπνεύσει και άλλα άτομα τα οποία παλεύουν με την ταυτότητά τους να διεκδικούν τα όνειρά τους και να παλεύουν για τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο.

Η Νικολίνα μπήκε στο παιχνίδι με σκοπό να περάσει το δικό της μήνυμα ως ένα άτομο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε μια εποχή μεγάλης κοινωνικής αλλαγής στην Ελλάδα και το My style Rocks είναι η πλατφόρμα για να περάσει το μήνυμα της.

Σήμερα, είναι ευτυχισμένη και δηλώνει υπερήφανη για την διαδρομή της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την στήριξη των γονιών της. «Νιώθω ότι έχω κερδίσει το λαχείο με την οικογένεια που έχω».

«Μίλησα δημόσια για την διεμφυλικότητά του μου γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το γνωρίζει κάποιος για μένα, ως προσωπικότητα, και για να δείξω στον κόσμο ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται» θα πει αργότερα σε συνέντευξή της στον Σκάι η 20χρονη.

«Τα κορίτσια και οι κριτές δεν το γνώριζαν, αντέδρασαν αυθόρμητα εκείνη την στιγμή» εξήγησε, μιλώντας για την συγκίνηση που προκάλεσε στο πλατό η εξομολόγησή της.

Η Νικολίνα αποκάλυψε στους γονείς της πώς αισθάνεται όταν ήταν 11 χρονών. «Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου άνοιξαν τα χέρια τους και με πήραν μια μεγάλη αγκαλιά. Οπως και να είσαι εμείς σε αγαπάμε, μου είπαν».

Μιλώντας για την διαδικασία της φλομετάβασης που ξεκίνησε στα 12, η Νικολίνα είπε: «Ήταν δύσκολο να βρούμε ειδικούς για να μας βοηθήσουν, ήμουν η πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα και ένιωθα λίγο σαν πειραματόζωο. Μαζί με την φυλομετάβαση, ενηλικιωνόμουν και γνώριζα τον εαυτό μου και ως άνθρωπο. Ηταν ένα πολύ πλούσιο ταξίδι ».

«Το κοινωνικό μου περιβάλλον, οι φίλοι μου με αντιμετώπισαν όπως οι γονείς μου. Περισσότερο πόλεμο δέχθηκα από τους καθηγητές μου στο γυμνάσιο παρά από τους συμμαθητές μου».

«Πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να επέμβουν οι γονείς μου στο σχολείο, να μιλήσουν με τους καθηγητές που δεν με αποδέχονταν. Σήμερα υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι που προστατεύουν κορίτσια σαν εμένα» είπε.

Πηγή: skai.gr

