Φον ντερ Λάιεν: «Όχι» στο «πάγωμα» του πολέμου στην Ουκρανία, θα σημάνει χειρότερες εξελίξεις

«Όχι» στο «πάγωμα» του πολέμου στην Ουκρανία, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας ότι θα σημάνει χειρότερες εξελίξεις.

Το πάγωμα του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι μία απάντηση, αλλά μια συνταγή για επιθετικούς πολέμους στο μέλλον, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρώτη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία που διεξάγεται στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ.

“Παγώνοντας τον πόλεμο σήμερα, με ξένα στρατεύματα να έχουν καταλάβει ουκρανικά εδάφη, δεν είναι απάντηση. Είναι μία συνταγή για τους επιθετικούς πολέμους στο μέλλον”, τόνισεστην ομιλία της.

“Αντίθετα, χρειάζεται να υποστηρίξουμε μία συνολική, αναγκαία και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Μία ειρήνη που θα αποκαταστήσει την κυριαρχία της Ουκρανίας, αλλά και την εδαφική ακεραιότητά της”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.