Εκρηκτική αύξηση τουριστικών εσόδων 34,2% σημειώθηκε τον Μάρτιο και της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 31,2%, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκε αύξηση 28,2% στις εισπράξεις και 24,5% στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση. Συνολικά περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Αυξήθηκε 31,2% η τουριστική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2024

Αναλυτικότερα, ξεπέρασε τα 874 χιλιάδες ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου καταγράφοντας αύξηση κατά 31,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος είχε ως αποτέλεσμα οι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίσουν αύξηση κατά 28,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και να διαμορφωθούν στα 942,0 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα καταγράφεται αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 48,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 470,0 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,1% στα 451,4 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 381,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 44,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 66,5% και διαμορφώθηκαν στα 88,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 43,8% και διαμορφώθηκαν στα 96,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν στα 50,2 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 89,9% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 57,6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης, μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 24,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 25,7%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.187,1 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 32,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,4% και διαμορφώθηκε σε 1.145,4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 34,2%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 28,1%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 29,3% και διαμορφώθηκε σε 204,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 27,3% και διαμορφώθηκε σε 118,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αύξηση σημείωσε επίσης η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία κατά 39,2%, η οποία διαμορφώθηκε σε 105,1 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 20,4% και διαμορφώθηκε σε 118,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 87,8% σε 162,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε μείωση κατά 72,6% και διαμορφώθηκε σε 1,2 χιλ. ταξιδιώτες.

