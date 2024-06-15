Ζωντανός βρέθηκε ο 22χρονος που είχε εξαφανιστεί από χθες το απόγευμα με το ιστιοπλοϊκό του από τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, ενώ για το συμβάν είχαν ενημερωθεί το βράδυ τις 14/6 οι Λιμενικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, της Κατερίνης, της Νέας Μηχανιώνας και των Νέων Μουδανιών.

Συγκεκριμένα οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι αγνοείται ένας 22χρονος χειριστής σκάφους τύπου LAZER, ο οποίος είχε αποπλεύσει τις απογευματινές ώρες χθες από το λιμάνι της Επανομής για προπόνηση προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης έρευνας και διάσωσης και ξεκίνησαν οι έρευνες προς τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή ενός περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ενός περιπολικού οχήματος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δυο ερασιτεχνικών σκαφών καθώς και μίας ομάδας εθελοντών από τη στεριά.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη θαλάσσια περιοχή «Άκρα» Επανομής έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας της Νέας Μηχανιώνας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα της Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

