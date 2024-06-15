Η Σουηδία και το Ιράν προχώρησαν σήμερα Σάββατο σε μία ανταλλαγή κρατουμένων, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Σουηδία απελευθέρωσε ένα πρώην αξιωματούχο του Ιράν που ήταν καταδικασμένος για το ρόλο του σε μία μαζική εκτέλεση στη δεκαετία του 1980, ενώ το Ιράν απελευθέρωσε δύο Σουηδούς που κρατούνταν στις φυλακές του.

Το Ομάν είχε ενεργό διαμεσολάβηση στην εκατέρωθεν απελευθέρωση των κρατουμένων, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, το υπουργείο των Εξωτερικών του.

“Οι προσπάθειες του Ομάν είχαν ως αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν στην αμοιβαία απελευθέρωση των κρατουμένων, καθώς αυτοί μεταφέρθηκαν από την Τεχεράνη και από τη Στοκχόλμη”, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

