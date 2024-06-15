Ακόμα ένα σίριαλ διαδραματίζεται στην Ισπανία γύρω από το μέλλον του Μάριο Χεζόνια...



Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα, που είχε έρθει σε συμφωνία με τον Κροάτη φόργουορντ για πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3 εκατ. ευρώ καθαρά, αποφάσισε να ρίξει «άκυρο» στον παίκτη!



Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις πρόσφατες δηλώσεις του «Super Mario» μετά την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον 29χρονο άσο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαι τελειομανής και θέλω πάντα να κερδίζω τα... πάντα. Αισθάνομαι άσχημα που χάσαμε τη Euroleague και γι' αυτό θέλω να δώσω κάτι πίσω στους ανθρώπους και το κλαμπ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ελπίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα κερδίσουμε περισσότερους τίτλους».



Δηλώσεις που κάθε άλλο... ήχησαν καλά στα αυτιά των διοικούντων της Μπάρτσα, με αποτέλεσμα να παρθεί η οριστική απόφαση να αποσύρουν την πρότασή τους και να εγκαταλείψουν μια και καλή την υπόθεση «Χεζόνια»!



Μάλιστα, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η όλη στάση του πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού, δεν έχει αναστατώσει μόνο τους «μπλαουγκράνα», αλλά και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία, όπως σημειώνεται, σκέφτεται σοβαρά να ρίξει και εκείνη «πόρτα» στον διεθνή άσο!



Πλέον, οι Καταλανοί στρέφονται στην περίπτωση του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος δεσμεύεται με την Παρτίζαν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως το μέλλον του είναι βέβαιο στο Βελιγράδι τη νέα αγωνιστική σεζόν.

🏀🔵🔴 El Barça cierra la puerta a Hezonja y se la abre a Punter



✍️ @josehuguet https://t.co/2sPHEYd2Ii June 15, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.