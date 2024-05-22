Στην επέκταση του χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την Α.1082 /2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, εφεξής τα εν λόγω πιστοποιητικά διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη μνημόνευση και επισύναψή τους σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος που αναγράφεται σε αυτά. Τα παραπάνω αφορούν τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται:

σε έτος μεταγενέστερο από το έτος του θανάτου ή της διακοπής εργασιών

εντός του έτους του θανάτου ή της διακοπής εργασιών, αλλά μετά από την πρώτη κεντρική έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πιστοποιητικά τα οποία κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη μνημονευθεί και επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Με τη ρύθμιση αυτή αφενός διευκολύνονται οι συναλλαγές χιλιάδων φορολογούμενων, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να εκδίδουν νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ αποβιωσάντων, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομιάς, αφετέρου μειώνεται το διοικητικό κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και διεκπεραιώνονται ταχύτερα οι υποθέσεις των φορολογουμένων.

