ΔΕΗ: Τα ορόσημα για την ανάπτυξη το 2024 - Στα 5 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Έξι ορόσημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΔΕΗ εντός του 2024 περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Στάσσης παρουσιάζοντας χθες τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου στους οικονομικούς αναλυτές.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ρευστότητα της ΔΕΗ διαμορφώνεται σήμερα στα 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2.5 δισ. είναι μετρητά και τα υπόλοιπα 2,5 διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές.

Ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι μέσα στο 2024 και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα:

Θα ξεκινήσει η εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου τηλεπικοινωνιών που αναπτύσσεται στις κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ και έχει φθάσει ήδη σε 185.000 σπίτια.

Θα γίνουν τα πρώτα βήματα σε υποδομές Data Centers και τεχνητής νοημοσύνης.

Θα προχωρήσει η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Θα προχωρήσει επίσης η δραστηριοποίηση μέση του δικτύου της Κωτσόβολος.

Θα αναπτυχθεί περαιτέρω η παραγωγική βάση στις ΑΠΕ.

Θα ωριμάσει το έργο του East - Med Corridor (τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει καθώς οριστικοποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχήμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο επικεφαλής της ΔΕΗ τόνισε ότι το pipeline των έργων ΑΠΕ που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης ξεπερνά τα 20 γιγαβάτ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα. Κριτήριο για όλες αυτές τις επενδύσεις είναι το κόστος και ο βαθμός απόδοσης.

Ανέφερε επίσης ότι το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών θα συνεχιστεί και θα φθάσει στο 10% των μετοχών, εκ των οποίων από ένα τρίτο θα χρησιμοποιηθεί για εξαγορές, για αμοιβές στελεχών και το ένα τρίτο επίσης θα ακυρωθούν.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες αυξημένα κέρδη για το πρώτο τρίμηνο (+64% τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε E86 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2023.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,7GW στο τέλος Μαρτίου 2024, με τα έργα σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή να ανέρχονται σε 2,8GW, που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.