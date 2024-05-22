Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίστηκε στη σημερινή δημοπρασία (επανάνοιγμα) του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Οι προσφορές υπερκάλυψαν περίπου κατά 3,5 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 250 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 835 εκατ.ευρώ.

Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,51%. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει τελικά 250 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.