Στο 3,51% η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου στη δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον στο επανάνοιγμα- Οι προσφορές υπερκάλυψαν περίπου κατά 3,5 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 250 εκατ. ευρώ

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίστηκε στη σημερινή δημοπρασία (επανάνοιγμα) του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Οι προσφορές υπερκάλυψαν περίπου κατά 3,5 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 250 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 835 εκατ.ευρώ.

Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,51%. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει τελικά 250 εκατ. ευρώ.

