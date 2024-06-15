Τον απόλυτο εφιάλτη έζησαν χθες 30 άτομα στο λούνα πάρκ του Όρεγκον που ανέβηκαν σε «σφυρί» το οποίο όμως σταμάτησε σε ύψος 30 μέτρα από τη γη.

Επικράτησε πανικός, άνθρωποι κάτω ούρλιαζαν βλέποντας το παιχνίδι να έχει κολλήσει και οι αναβάτες να κρέμονται ανάποδα και να φωνάζουν βοήθεια.

Η ομάδα διάσωσης του Όρεγκον που έσπευσε στο σημείο σε συνεργασία με τους μηχανικούς του λούνα πάρκ «Oaks Park» χαμήλωσαν χειροκίνητα το όργανο κατεβάζονταν τους ανθρώπους που δεν πίστευαν ότι είχαν σωθεί.

Οι διασώστες είπαν ωστόσο ότι σε περίπτωση που δεν κατάφερναν να χαμηλώσουν το όργανο προετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν μια διάσωση με σχοινιά.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους του λούνα παρκ δεν τραυματίστηκε κανείς, μόνο ένα άτομο που αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι το λούνα πάρκ άνοιξε για πρώτη φορά το 1905.

Portland Fire & Rescue crews rushed to Oaks Park about 3 p.m. as roughly 30 people were stuck on the “AtmosFEAR ” ride upside down.



Read more: https://t.co/w65hQ4VWuB pic.twitter.com/2mUUKMQbD6

— The Oregonian (@Oregonian) June 14, 2024

