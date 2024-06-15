Η παραλία Ζόρκος στην Άνδρο, είναι μία από τις πιο όμορφες και μεγάλες παραλίες του νησιού. Η χρυσή αμμουδιά της, τα επιβλητικά βράχια που την αγκαλιάζουν και τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά, της προσδίδουν εξωτική και απαράμιλλη ομορφιά.

Η παραλία Ζόρκος, βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από το Γαύριο, μετά το Βαρίδι. Η παραλία απέχει 17 χλμ. από το λιμάνι του Γαυρίου, 24 χλμ. Από το κέντρο του Μπατσίου και 49 χλμ. Από την Χώρα της Άνδρου. Η πρόσβαση στην παραλία είναι σχετικά βατή. Το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου είναι ασφαλτοστρωμένο και στα τελευταία περίπου χλμ. Υπάρχει χωματόδρομος.

Θεωρείται απόλυτος προορισμός για κάθε επισκέπτη του νησιού. Από τη μία πλευρά, ο Ζόρκος ενδείκνυται για όποιον έχει ανάγκη από μία ήρεμη και γαλήνια μέρα στη θάλασσα, διότι η μορφολογία και το μέγεθός της τη βοηθούν να παραμένει πάντα ήσυχη όσο κόσμο και αν φιλοξενήσει. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η παραλία Ζόρκος, είναι ιδανική και για όποιον επιθυμεί μία αξέχαστη και περιπετειώδη μέρα στο νερό.

Δείτε το βίντεο του Point Of View Gr

