Σκληρή απάντηση στις αιτιάσεις του απερχόμενου από το νέο κυβερνητικό σχήμα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Κελέτση έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου.



Πηγές του Μαξίμου απέδωσαν την αποχώρησή του από την κυβέρνηση στην αναποτελεσματικότητα, και όχι επειδή δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όπως ανέφερε ο κ. Κελέτσης.

Όπως επισήμαιναν δε, τρεις βουλευτές της ΝΔ που μπήκαν στη νέα κυβέρνηση, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης: Κώστας Γκιουλέκας και ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας δεν είχαν επιψηφίσει τον επίμαχο νόμο.





Τη μη υπερψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θεώρησε ως κύρια αιτία αποχώρησής του από την κυβέρνηση ο Σταύρος Κελέτσης.

Ο κ. Κελέτσης, σε ανάρτησή του άφηνε αιχμές για την αποχώρησή του, λέγοντας:

«Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ικανοποιήσω την επιθυμία του Πρωθυπουργού να ψηφίσω το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όπως μου ζήτησε όταν με κάλεσε στο Πρωθυπουργικό γραφείο στις 16/1/24, γιατί όπως του εξήγησα αντιτίθεται στις αρχές και τις αξίες που πάγια υπηρετώ. Γνώριζα τότε τις πιθανές συνέπειες που θα είχε αυτή η στάση από την πλευρά μου. Και τις αποδέχθηκα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κελέτσης απείχε από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Πηγή: skai.gr

