ΑΕΚ: Στα Σπάτα ο Μάριος Ηλιόπουλος

Το «παρόν» στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα έδωσε το πρωί του Σαββάτου (15/6) ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, παρευρέθηκε εκεί με αφορμή το ποδοσφαιρικό camp που διοργανώνει η ομάδα, στο οποίο συμμετοχή έχουν λάβει αρκετά παιδιά από την ακαδημία. Εκεί ο κ. Ηλιόπουλος, μίλησε με τους ανθρώπους των τμημάτων υποδομής της ΑΕΚ, αλλά και με παιδιά.
Θυμίζουμε ότι στην παρουσίαση του από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είχε υπερτονίσει τη διάθεση που υπάρχει να δοθεί βάρος στον τομέα των ακαδημιών.
