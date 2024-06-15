ΑΕΚ: Στα Σπάτα ο Μάριος Ηλιόπουλος

Το «παρόν» στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα έδωσε το πρωί του Σαββάτου (15/6) ο Μάριος Ηλιόπουλος.



Ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, παρευρέθηκε εκεί με αφορμή το ποδοσφαιρικό camp που διοργανώνει η ομάδα, στο οποίο συμμετοχή έχουν λάβει αρκετά παιδιά από την ακαδημία. Εκεί ο κ. Ηλιόπουλος, μίλησε με τους ανθρώπους των τμημάτων υποδομής της ΑΕΚ, αλλά και με παιδιά.

Θυμίζουμε ότι στην παρουσίαση του από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είχε υπερτονίσειστον τομέα των ακαδημιών.

