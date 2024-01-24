Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, η υποβολή αιτήσεων από τους παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και φορείς πιστοποίησης για συμμετοχή στη νέα «ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών», που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και τη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers) και θα αφορούν εξ αποστάσεως κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών (τουλάχιστον 60 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση), ενώ θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση θα υλοποιηθεί, μέσω των επικαιροποιημένων μητρώων παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πάροχοι που είναι ήδη ενταγμένοι στα μητρώα δεν θα υποβάλουν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρά μόνο όσα δεν είναι σε ισχύ ή έχουν τροποποιηθεί.

Οι πάροχοι που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω μητρώα μπορούν να συμμετάσχουν, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης και φορείς πιστοποίησης μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω gov.gr, στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΔΒΜ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-katartises-adeiodotemenon-kdbm

Πάροχοι Κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-ton-kedibim-ton-aei

Φορείς Πιστοποίησης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-pistopoieses

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται σε 41.331.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis.

