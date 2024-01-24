ΔΕΗ: Μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς αναλυτές για την παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου

Στο πλάνο των επενδύσεων ύψους 9 δισ. Ευρώ για την επόμενη τριετία, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην περαιτέρω διείσδυση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, καθώς και στον σχεδιασμό για την απολιγνιτοποίηση και για επέκταση σε νέες αγορές και δραστηριότητες (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση κ.α.) επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των αναλυτών στην παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λονδίνο.

Στην εκδήλωση που διήρκησε πάνω από δύο ώρες έδωσαν το παρών περισσότεροι από 200 αναλυτές από τους μεγαλύτερους οίκους των διεθνών αγορών ενώ είναι ενδεικτικό ότι αρκετοί συμμετείχαν εξ αποστάσεως.

"Το επικαιροποιημένο στρατηγικό μας σχέδιο 2024-2026 περιστρέφεται γύρω από τρεις πυλώνες: καθαρό και ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο παραγωγής, εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής και πελατοκεντρικότητα", επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Στάσσης.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 2,3 δισ. Ευρώ το 2026 και διπλασιασμό (σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα) στα 3 δισ. το 2030. Προβλέπεται επίσης σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023, στα 9 δισ. Ευρώ κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και δανεισμό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλισθεί. Οι ΑΠΕ θα αποτελούν παραπάνω από τα 2/3 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2026 από 43% σήμερα κα θα φθάσουν το 2026 στα 8,9 γιγαβάτ.

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, ο δείκτης Καθαρού Χρέους/EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,3x, δηλαδή σε επίπεδα κάτω από το ανώτατο όριο του 3,5x που έχει θέσει η Διοίκηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

