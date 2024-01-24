Αυξάνονται οι χρήστες του IRIS - Πάνω από 100.000 έκαναν εγγραφή τον Δεκέμβριο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ραγδαία αύξηση των συναλλαγών μέσω της διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS– η οποία παρέχεται από τις τράπεζες σε συνεργασία με το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ- σημειώθηκε το 2023.

Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων (IRIS P2P) αυξήθηκαν 251% σε σχέση με πέρυσι, οι μεταφορές μεταξύ επαγγελματιών (IRISP2Β) αυξήθηκαν 293% ενώ 69% ήταν η αύξηση των πληρωμών σε ηλεκτρονικά καταστήματα (IRIS eCommerce).

Το μέγεθος της ταχύτατης διείσδυσης του IRIS στην ελληνική αγορά γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο αν συγκρίνουμε την πορεία του από το 2020. Έτσι οι μεταφορές μεταξύ φίλων έχουν αυξηθεί 2540%, αυτές μεταξύ επαγγελματιών 1125% και 373% οι πληρωμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα ακριβώς γιατί πρόκειται για ταχύτατες κι εύκολες συναλλαγές, ασφαλείς και το κυριότερο ...χωρίς χρέωση για ποσά έως 500€ εφόσον πρόκειται για ιδιώτες μεταξύ τους.

Τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ δείχνουν ότι την τελευταία ημέρα του 2023, οι εγγεγραμμένοι χρήστες του IRIS P2P ανέρχονταν σε 2,2 εκατομμύρια αριθμός περισσότερες από 4 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το 2020. Μάλιστα το Δεκέμβριο εγγράφηκαν 102.000 νέοι χρήστες, αριθμός ρεκόρ. Σχεδόν 1,5 εκατομμύρια (70%) ανήκουν στην ηλικία μεταξύ 18-34 ετών καθώς αποτελεί και τη λύση στο μεγάλο πρόβλημα του... πώς θα πληρωθεί ο λογαριασμός!!!

Οι εγγεγραμμένοι στο IRIS P2B των επαγγελματιών ήταν 155.000 στις 31/12/2023 μέγεθος τριπλάσιο σε σχέση με το 2020. 3.500 ήταν οι εγγραφές των ηλεκτρονικών καταστημάτων, 19 φορές περισσότερες έναντι του 2020.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600.000 μεταξύ άλλων υδραυλικοί, γιατροί, δικηγόροι, εκμεταλλευτές ταξί, έμποροι, συνεργεία αυτοκινήτων και περίπτερα θα δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν με το κινητό ακόμη και για την πιο μικρή συναλλαγή χωρίς να... μπλέκουν με IBAN και POS.

Ο πελάτης απλά θα πληκτρολογεί στο κινητό του τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τον ΑΦΜ ή το email που θα τους έχει δώσει ο επαγγελματίας. Μάλιστα δεν απαιτείται καν το κινητό του πελάτη να υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων πληρωμών (NFC) όπως ισχύει για παράδειγμα με τις πληρωμές με τις άυλες κάρτες και τα διάφορά pass.

Προϋπόθεση βέβαια είναι ο επαγγελματίας/καταστηματάρχης να έχει δηλώσει τον επαγγελματικό του λογαριασμό – εκεί όπου θα κατατίθενται και τα χρήματα – μέσω e-banking.

Πηγή: skai.gr

