Θεοχάρης: Σε όλη την λιανική η διασύνδεση POS και ταμειακών

Σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, όπως την επέκταση της διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών σε ολόκληρο τον κλάδο του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και θέματα ευρύτερου κρατικού σχεδιασμού, είχε την ευκαιρία να αναφερθεί ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης κατά την επίσκεψή του στη Λάρισα.

Ο κ. Θεοχάρης επισκέφθηκε διαδοχικά την τοπική ΔΟΥ και την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Λάρισας. Στις εκτενείς συζητήσεις που έλαβαν χώρα με στελέχη των δύο υπηρεσιών, ο Υφυπουργός ανέπτυξε τις θέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τη σειρά πρωτοβουλιών, νέων και παλαιότερων, τις οποίες προωθεί με ταχείς ρυθμούς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά σε ζητήματα όπως ο εκσυγχρονισμός του συστήματος και η πάταξη της φοροδιαφυγής.

Όπως επισήμανε ο υφυπουργός σε δηλώσεις του «το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει θέσει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα τον διαρκή διάλογο με την αγορά. Είμαστε δίπλα στις κατά τόπους υπηρεσίες μας, αφουγκραζόμαστε τον παλμό της κοινωνίας, ακούμε με προσοχή τους προβληματισμούς και τις παρατηρήσεις που καταγράφονται στις καθημερινές συναλλαγές του κράτους με τους πολίτες. Βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης μιας σειράς από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες -θυμίζω την εφαρμογή QR Code στα τιμολόγια, την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης POS σε 35 νέους κλάδους της αγοράς, τη σύνδεση των POS και των ταμειακών, το 'κλείδωμα' των δηλώσεων ΦΠΑ με το myData κ.λπ. Με την απευθείας αλληλεπίδραση, όπως αυτή που έχουμε σήμερα στη Λάρισα, επεμβαίνουμε όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες, προκειμένου να περιορίσουμε τον κίνδυνο των καθυστερήσεων. Και πάντα με ρεαλισμό και πρακτικό πνεύμα, ώστε να μην ταλαιπωρούμε ασκόπως τους συναλλασσόμενους».

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το μέτρο της διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών, ο κ. Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «τις αντιδράσεις για τα POS θα τις χώριζα σε δύο κατηγορίες, τις εποικοδομητικές και τις κακόβουλες: Υπάρχουν, λοιπόν, αντιδράσεις ως προς τον τρόπο υλοποίησης των νέων μέτρων, οι οποίες εστιάζουν σε βελτιωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το οποίο είναι η χρήση POS σε όλη τη λιανική, να μην είναι δυνατόν να εκδοθεί απόδειξη χωρίς διασύνδεση με POS. Από την άλλη όμως, υπάρχουν αντιδράσεις που αποσκοπούν στο να σαμποτάρουν την επιβολή της νομιμότητας. Τις πρώτες τις ακούμε, είμαστε εδώ με ευήκοον ους. Στις δεύτερες κωφεύουμε, διότι δεν δέχονται την ουσία της προσπάθειας, που είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Στη ΔΟΥ Λάρισας, τον υφυπουργό υποδέχτηκαν ο προϊστάμενος κ. Τζιατσούδης, ο περιφερειακός διευθυντής Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης κ. Τυροβούζης και ο προϊστάμενος της ΥΔΔΕ κ. Μαργαρίτης.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε κλειστή συνάντηση εργασίας υπό την προεδρία του κ. Χάρη Θεοχάρη με τη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας και εκπροσώπους τοπικών φορέων στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Κατά την έναρξη της συνάντησης, σύντομο χαιρετισμό προς τον Υφυπουργό απηύθυναν ο δήμαρχος Λάρισας κ. Θανάσης Μαμάκος και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Ευάγγελος Αποστόλου. Στη διάρκεια της σύσκεψης ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Κοτσιμπογεώργος, τα παρόντα μέλη της διοίκησης και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των φορέων έθεσαν υπόψη του κ. Θεοχάρη ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές του περασμένου Σεπτεμβρίου, καθώς και προτάσεις σχετικές με την καθημερινή δραστηριότητα των επιχειρήσεων, των λογιστών-φοροτεχνικών κ.λπ.

Συνοψίζοντας, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε με έμφαση την ανάγκη απαρέγκλιτης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί, αναφέροντας παράλληλα ότι «θεμελιώδης στόχος της παρούσας κυβερνητικής θητείας είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία με τη σειρά της θα επιτρέψει τη δυνατότητα επεξεργασίας αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές. Το νόημα της δικής μου παρουσίας ως εκπροσώπου του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης στη Λάρισα, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου θα πραγματοποιήσουμε παρόμοιες επισκέψεις στο άμεσο μέλλον, είναι να έχουμε διαρκώς ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την πραγματική αγορά και να αφουγκραζόμαστε την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

