Διασύνδεση ταμειακών μηχανών - POS: «Γκάζι από το ΥΠΟΙΚ για το τελευταίο... 100άρι

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα 400 μέτρα στον στίβο θεωρούνται μακράν το πιο δύσκολο άθλημα. Είναι η μόνη απόσταση που ο αθλητής πρέπει να συνδυάσει την ταχύτητα κι αντοχή, στρατηγική και καλή αρχή.

Οι καλύτεροι τετρακοσάρηδες μπορούν να τρέξουν σε τα πρώτα 250-275 μέτρα σε μάξιμουμ ταχύτητα, το οποίο σημαίνει ότι τα τελευταία 125-150 μέτρα, όταν το γαλακτικό οξύ «βαραίνει» τα πόδια, είναι μόνο κότσια και πειθαρχία.



Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος ότι αν παρομοιάζαμε το 400αρι με την διαδικασία σύνδεσης ταμειακών και POS, είμαστε ακριβώς στα τελευταία αυτά 125-150 μέτρα που δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος καθώς η προθεσμία λήγει σε μόλις 8 ημέρες , στις 29 Φεβρουαρίου.



Ο Κωστής Χατζηδάκης είδε ότι δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους και αποφάσισε να παρέμβει για να κρατήσει τη διαδικασία σε τροχιά. Από οπωροπωλείο στο Μαρούσι το οποίο και επισκέφτηκε για να διαπιστώσει κυριολεκτικά ιδίοις όμμασι τη διαδικασία σύνδεσης, ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει «βρέξει χιονίσει». Σαφές μήνυμα προς όλους εκείνους οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν κατακλύσει το γραφείο του με αιτήματα παράτασης της προθεσμίας ή έστω του χρόνου ενεργοποίησης των προστίμων. Όπως έγινε δηλαδή με τους νέους υπόχρεους εγκατάστασης POS για τους οποίους το πρόστιμο των 1500€ μετατέθηκε 1 μήνα αργότερα, την πρωταπριλιά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουν παραγγείλει τα POS μέσα στο Φεβρουάριο.



Η αλήθεια είναι πάντως ότι εξαιτίας και της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας που λατρεύει «τελευταία στιγμή», η κινητικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά ή αλλιώς η αγορά αρχίζει να παίρνει τα πράγματα σοβαρά όπως συχνά λέει ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. Συνετέλεσε βέβαια και η ανακοίνωση των προστίμων τα οποία είναι βαρύτατα. 10.000€-20.000€ για υπόχρεους σε διασύνδεση χρήστες με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα και 200.000€ -300.000€ για παρόχους οι οποίοι δεν θα αναβαθμίσουν έως τις 29 του μήνα τα λογισμικά τους



Επιπλέον ο Κωστής Χατζηδάκης έχει συστήσει «ειδική επιτροπή πολέμου» υπό στενό του συνεργάτη , η οποία με καθημερινές συνεδριάσεις επιχειρεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της τελευταίας στιγμής με τη συνεργασία των Χάρη Θεοχάρη και Γιώργου Πιτσιλή.



Στο πλαίσιο του δεν αφήνω τα πράγματα στην τύχη τους, ο ΥΠΟΙΚ θα συναντήσει σήμερα και τις τράπεζες για να τις «βάλει κι αυτές στο παιχνίδι» παρότι δεν εμπλέκονται άμεσα. Αναμένεται να ζητήσει από τους εκπροσώπους τους περισσότερη ταχύτητα στο ζήτημα των acquirers, των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι είναι κομμάτι της διαδικασίας.

Φυσικά το ΥΠΟΙΚ περιμένει ότι οι τράπεζες θα κάνουν το καλύτερο δυνατό και στο κομμάτι των χρεώσεων ενώ ευπρόσδεκτες είναι και πρωτοβουλίες διευκόλυνσης της διαδικασίας, όπως αυτή της Τράπεζας Πειραιώς η οποία λάνσαρε την παροχή ταμειακής μέσα στο POS χωρίς την ανάγκη ούτε επιπλέον συσκευής ούτε επιπλέον λογισμικών.



Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν διασυνδεθεί 400.000 ταμειακές και POS. «Ταμείο» αναμένεται να γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Από το τι θα δείξει το «Ταμείο» θα εξαρτηθεί το αν προκύψει παράταση στο παρά ένα όμως της διορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.