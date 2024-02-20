Άνοδος 0,14%, και στα 116,41 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο Χρηματιστήριο

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή, της Τιτάν και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.424,35 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,14%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 2ας Μαϊου του 2.011 (1.429,12 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε εύρος διακύμανσης 8,15 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.426,29 μονάδες (+0,27%) και κατώτερη τιμή στις 1.418,14 μονάδες (-0,30%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 116,41 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.305.269 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (+4,70%), της Τιτάν (+3,41%), του ΟΤΕ (+1,65%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,97%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oi (-2,64%), της Autohellas (-1,88%), του ΟΠΑΠ (-1,64%), του ΟΛΠ (-1,61%) και της Elvalhalcor (-1,31%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.042.126 και 3.149.312 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,75 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 10,0 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 55 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΒΙΣ +9,92% και Βιοτέρ +9,55%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -7,65% και Προοδευτική -4,62%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,8000 +3,41%

ALPHA BANK: 1,7275 +0,61%

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 -0,80%

VIOHALCO: 6,0500 -0,82%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,5800 +0,97%

ΔΕΗ: 12,0500 +0,67%

COCA COLA HBC:28,8600+0,38%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7350 -1,26%

ΕΛΠΕ: 7,9500 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,2600 -1,31%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2300 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,7600 -0,35%

EUROBANK: 1,9170 -0,16%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2400 -0,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9500 -1,21%

MOTOR OIL: 27,2600 -2,64%

JUMBO: 27,7600 +0,07%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,1400 -0,75%

ΟΛΠ:24,5000 -1,61%

ΟΠΑΠ: 16,1800 -1,64%

ΟΤΕ: 14,1600 +1,65%

AUTOHELLAS:13,5600 -1,88%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9800 +0,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4500 +0,21%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,2500 +4,70%

