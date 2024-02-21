Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια συνεδρίαση στην οποία ξεχώρισε η βουτιά (–4,4%) της μετοχής του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia λίγες ώρες προτού η εταιρεία δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα τριμήνου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 64,19 μονάδων (–0,17%), στις 38.563,80 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 144,87 μονάδων (–0,92%), στις 15.630,78 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 30,06 μονάδων (–0,60%), στις 4.975,51 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

