Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), μέσω της καινοτόμου εφαρμογής app myNAT, που συνδέει σε πραγματικό χρόνο τους ναυτικούς, αλλά και τις ναυτιλιακές εταιρίες, με το Ταμείο.

Μέσω του app myNAT, οι Έλληνες ναυτικοί μπορούνε πλέον να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό υπηρεσίας, με αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις συνολικές ημέρες υπηρεσίας, τις ημέρες απασχόλησης ανά έτος, το ιστορικό υπηρεσιών κατά χρονικό εύρος, τις ημέρες αδείας, την απασχόληση ανά κατηγορία πλοίου και την απασχόληση ανά ειδικότητα ναυτικού.

Η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, τόσο για τους νέους ναυτικούς που ξεκίνησαν την καριέρα τους μετά την 1η/7/2017, όσο και για τους παλαιότερους, καθώς θα μπορούν να έχουν μηχανογραφημένη εικόνα των τελευταίων χρόνων του ασφαλιστικού βίου τους.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα αποτυπωθεί - μέσω του app - και η πληροφορία για τις εξαγορές που τυχόν έχουν κάνει οι Έλληνες ναυτικοί σχετικά με τον χρόνο της υπηρεσίας τους σε πλοία με ξένη σημαία, ενώ εντός του έτους θα ολοκληρωθεί και η αποτύπωση προγενέστερων χρόνων, με προτεραιότητα στους ναυτικούς που προσεγγίζουν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το app «my NAT» έχει σχεδιαστεί, προκειμένου να γίνει ο ψηφιακός χώρος που θα φιλοξενήσει μία σειρά από πρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώσουν την επικοινωνία των Ελλήνων ναυτικών με το ΝΑΤ για περισσότερες από 21 υπηρεσίες, αλλά θα βοηθήσουν και τις ναυτιλιακές εταιρίες σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές τους με το Ταμείο, τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου κ.ά..

Για το νέο και καινοτόμο εργαλείο, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ν.Α.Τ., καθώς προσφέρει στους ναυτικούς, αλλά και στις ναυτιλιακές εταιρίες, τη δυνατότητα να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες, εργαλεία και υπηρεσίες που τους αφορούν. Στην εποχή των μεγάλων δεδομένων (Big Data) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), κανένας τομέας είτε σχετίζεται με το κράτος είτε με την ελεύθερη οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την εργασία, δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστος. Θέλουμε το υπουργείο Εργασίας, όπως και όλοι οι φορείς που υπάγονται σε αυτό, αλλά και οι πολίτες, να μπορούν στο μέλλον να αξιοποιούν τη δύναμη της τεχνολογίας και τον πλούτο των πληροφοριών. Ως υπουργείο Εργασίας, είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές έργων και δράσεων που σχετίζονται με τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες».

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σημείωσε: «Σήμερα, είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε στην εκδήλωση του παλαιότερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας και την παρουσίαση της λειτουργικότητας του myNAT, μίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι του Ταμείου θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τη θαλάσσια υπηρεσία τους ανά ειδικότητα, χρόνο και κατηγορία πλοίου, καθώς επίσης και τις εισφορές που έχουν καταβληθεί. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ακόμη βήμα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΝΑΤ, που ήδη τα τελευταία χρόνια έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα: από την εκκαθάριση εκκρεμών συντάξεων και την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας με τις βάσεις δεδομένων του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, μέχρι την ανανέωση του μηχανογραφικού του εξοπλισμού και την εσωτερική αναδιάρθρωση του φορέα. Αποδέκτες αυτού του βελτιωμένου επιπέδου υπηρεσιών δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους στη θάλασσα, που εκπροσωπούν τον πλέον ανταγωνιστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με παράδοση που έρχεται πραγματικά από τα βάθη των αιώνων. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός είναι ένας δρόμος που δεν σταματά και, καθώς η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, πρέπει πάντα να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να την αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό».

Από την πλευρά του, ο διοικητής του ΝΑΤ, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, υπογράμμισε: «Το ΝΑΤ ανακαινίζεται στην αντίληψη, στη νοοτροπία, στον τρόπο παροχής υπηρεσιών προς τους ναυτικούς μας. Πλέον, έχουμε γυρίσει σελίδα και βρισκόμαστε στη νέα πορεία που χαράχτηκε τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο της νέας πορείας του ΝΑΤ, εντάσσεται και η συμμετοχή μας στη συνολική προσπάθεια της ψηφιακής μετάβασης, που αποτελεί κύριο στόχο της κυβέρνησης. Μία τέτοια δράση παρουσιάζουμε σήμερα, την εφαρμογή "my NAT" για κινητά τηλέφωνα, και για την ακρίβεια, την πρώτη της υλοποίηση με την απεικόνιση της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών. Το myNAT αποτυπώνει στην πράξη τη νέα πορεία του Οργανισμού και τη νέα εποχή για τις υπηρεσίες που προσφέρει στον Έλληνα ναυτικό και την ελληνική ναυτιλία. Είμαστε υπερήφανοι που, από την εποχή των υπολογιστών του προηγούμενου αιώνα, το ΝΑΤ κάνει πράξη τη νέα πορεία προς ένα δημιουργικό μέλλον, με σύγχρονες υπηρεσίες για τους ανθρώπους της κορυφαίας ναυτιλιακής δύναμης στον κόσμο!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

