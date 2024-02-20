Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των τερματικών POS με τις ταμειακές μηχανές βάσει της τρέχουσας καταληκτικής ημερομηνίας, επανέλαβε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, ενώ ερωτηθείς αν θα υπάρξει παράταση στο χρονοδιάγραμμα, απάντησε: «δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να συζητήσουμε για το ενδεχόμενο παράτασης. Ας κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει και η Πολιτεία θα είναι εκεί κοντά για να βοηθήσει (τους υπόχρεους), όπως κάνουμε πάντοτε».

Πρόσθεσε πως τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός των ταμειακών που συνδέονται είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και «συνεπώς είμαστε στον σωστό δρόμο». «Θα υπάρξει η ολοκλήρωση της διαδικασίας στο ορατό μέλλον. Από την άλλη, τα πρόστιμα στην αγορά (για τη μη συμμόρφωση) επεκτείνονται με τη διάταξη την οποία καταθέσαμε στη Βουλή. Επεκτείνονται όχι μόνο στο επίπεδο των υπόχρεων, των τελικών χρηστών, δηλαδή αυτών που έχουν τα μαγαζιά και έχουν την ταμειακή, αλλά και όλης της αλυσίδας» συμπλήρωσε.

Ως προς τον τέταρτο κύκλο χρηματοδοτήσεων για την προμήθεια τερματικών, είπε πως θα ανοίξει πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες, αλλά όσοι ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από αυτόν δεν χρειάζεται να περιμένουν για να κάνουν την παραγγελία τους, καθώς το πρόγραμμα εξετάζεται συνολικά «και ακόμα και αν ένα τιμολόγιο είναι του Δεκεμβρίου ή του Νομεβρίου του 2023, μπορούν να χρηματοδοτηθούν εγκαταστάσεις που έχουν ήδη γίνει. Άρα, μπορεί να κάνει κάποιος την εγκατάσταση (του τερματικού) τώρα και να πάρει το κουπόνι μετά, κάνοντας την αίτηση». Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες διορθώσεις κι επεκτάσεις ως προς τον τέταρτο κύκλο, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάποιοι οι οποίοι αποκλείονταν από τους προηγούμενους, θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν.

Όσον αφορά την πρόσφατη δήλωσή του ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα δεν επιτρέπουν προς το παρόν το περιθώριο για μια έκτακτη ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων το Πάσχα, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε: «Η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά να μιλάμε συγκεκριμένα κι αυτά που πράγματι εξαγγέλλουμε ή λέμε είναι στέρεα. Δεν έχει κανένα νόημα να είμαι ευχάριστος για μια μέρα και σε μια εβδομάδα όσα λέω να διαψευστούν. Είναι πάρα πολύ νωρίς (να μιλάμε για έκτακτη ενίσχυση του Πάσχα), όταν έχουμε ακόμα μόνο έναν μήνα προϋπολογισμούο και μάλιστα δεν έχουμε και τα οριστικά στοιχεία, για να μπορούμε να συζητήσουμε, αν ο προϋπολογισμός έχει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των ευάλωτων. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι κοντά στους ευάλωτους. Το αποδεικνύει και πληρώνει και πολιτικό κόστος. Υπάρχει και η κριτική ότι παραδίνουμε επιδόματα, ότι ίσως δεν θα έπρεπε να κάνουμε τέτοιου είδους κινήσεις και ότι εν πάση περιπτώσει αυτές είναι άστοχες. Δεν το πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση που δίνουμε είναι η σωστή ενίσχυση. Θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε, όταν υπάρχουν τα περιθώρια, αλλά τα περιθώρια αυτά είναι συγκεκριμένα και είναι στενά, διότι είμαστε σε ένα έτος δημοσιονομικής προσαρμογής. Το 1,1 δισ. πρωτογενές πλεόνασμα που πέτυχε ο προϋπολογισμός το 2023 πρέπει να το κάνουμε 2,1 δισ. Αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά και μια δουλειά που γίνεται σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ επικίνδυνο» υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης, αναφέροντας ενδεικτικά -ως προς τη δυσκολία και επικινδυνότητα του περιβάλλοντος- ότι από 1,5% ανάπτυξη που ανέμενε, αρχικά, η Γερμανία -πολύ σημαντική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και τον τουρισμό- περιμένει τώρα 0,2%.

Ο κ. Θεοχάρης, που προέβη σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθάρισε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδιασμός για αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών. «Έχουμε μια σειρά από δράσεις που έχουν σχέση με τις αντικειμενικές και τις ενστάσεις των δήμων που μας έστειλαν. Σήμερα ολοκληρώθηκε και έγινε και μια εκδήλωση σε συνεργασία με την Επιτροπή, το έργο της ψηφιοποίησης των ζωνών που είναι εκτός ζώνης της υπαίθρου. Προχωράμε τις άλλες διαδικασίες, με την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περιοχές όπου υπάρχουν οικισμοί και μπορούμε να έχουμε τιμές ζώνης. Άρα, έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν, πριν μιλήσουμε για νέα επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών» διευκρίνισε.

Νωρίτερα επισκέφτηκε το νέο κτήριο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Λασκαράτου 11, για το οποίο είπε πως είναι «πραγματικά πολύ ευχάριστο και πολύ όμορφο», σημειώνοντας ωστόσο ότι η δουλειά των εργαζομένων στο ΣΔΟΕ είναι στο πεδίο «και μού δόθηκε υπόσχεση από τους ελεγκτές ότι θα είναι καθημερινά έξω, για να φέρνουν αποτέλεσμα χάριν του δημοσίου συμφέροντος». Επίσης, ο κ. Θεοχάρης επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της ΔΟΥ Καλαμαριάς, στην Εθνικής Αντιστάσεως, την οποία χαρακτήρισε ως success story (ιστορία επιτυχίας), επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μια δύσκολη δομή, η οποία έχει εξελιχθεί ίσως σε μια από τις καλύτερες εφορίες στην περιφέρεια της Μακεδονίας, σε σχέση με το αντικείμενο που ασχολείται.

«Αυτό που είδαμε κατά τις επισκέψεις μας είναι μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με την εξυπηρέτηση. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει πετύχει πολλούς από τους στόχους της. Θα έλεγα τους περισσότερους» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι από την πλευρά των υπαλλήλων και των συνδικαλιστών ετέθησαν υπόψη του κάποια ζητήματα πόρων, προσωπικού και μέσων, τα οποία είναι γνωστά. «Κάνουμε συσκέψεις αλλεπάλληλες και για τα θέματα της αγοράς με το Οικονομικό Επιμελητήριο και τους εκπροσώπους, αλλά και για τα ειδικότερα θέματα της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕ και των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Η κατάσταση είναι -νομίζω- σε έναν καλό δρόμο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, όμως και πολλά προβλήματα ή ζητήματα ή θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Παίρνουμε μια ειλικρινή και πολύ καθαρή εικόνα από την αγορά. Τα προβλήματα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι υπαρκτά, όμως και οι λύσεις είναι εδώ και σίγουρα είναι εδώ και η αταλάντευτη θέλησή μας να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής» κατέληξε.

Ο κ. Θεοχάρης επισκέφτηκε και το Α' Τελωνείο. Στο γενικό περιφερειακό τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου τον υποδέχτηκε ο γενικός γραμματέας, Μενέλαος Παπαποστόλου. Κατά τη συνάντηση ετέθησαν επί τάπητος τα θέματα που απασχολούν τους φοροτεχνικούς, κυρίως η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, η πλατφόρμα «Mydata» και το κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ. Στις 16:30 θα συναντηθεί στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης με τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

