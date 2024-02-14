Βαριά πρόστιμα για όσους δεν διασυνδέσουν έγκαιρα τις ταμειακές με POS

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ακριβώς 15 ημέρες έχει στην διάθεση της η αγορά προκειμένου να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα της σύνδεσης POS –Ταμειακών μηχανών με τον υφυπουργό οικονομικών Χάρη Θεοχάρη να χτυπά καμπανάκι γιατί παρότι ο χρόνος τελειώνει, και παρά τη πρόοδο που έχει συντελεστεί, τμήμα των εμπλεκομένων αντιμετωπίζει την κατάσταση με... ελαφρότητα.

Ελαφρότητα που μπορεί όμως να επιφέρει βαρύτατα πρόστιμα καθώς σε όλες τις συσκέψεις του με τους εμπλεκόμενους – οι οποίες είναι συνεχείς – ο κ. Θεοχάρης ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι οι προθεσμίες δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Αυτό σημαίνει ότι οι 35 κλάδοι λιανικής που υποχρεώθηκαν πρόσφατα να δέχονται πληρωμές και με κάρτες πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου να προμηθευτούν POS ( στην ουσία το παράθυρο γι'αυτούς είναι έως το τέλος Μαρτίου εφόσον αποδείξουν ότι έχουν κάνει την παραγγελία του POS μέσα στον Φεβρουάριο κι ότι αυτό θα εγκατασταθεί μέσα στο Μάρτιο) ειδάλλως θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμο τουλάχιστον 1500€ ( όσοι έχουν ήδη την υποχρέωση προμήθειας POS αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 10.000€).



Πρόστιμα αντιμετωπίζουν και οι προμηθεύτριες εταιρείες ταμειακών μηχανών και POS που δεν θα αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους έως τις 29 Φεβρουαρίου. Κι'αυτό γιατί από την 1η Μαρτίου δεν θα υπάρχει δυνατότητα πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής στα POS. Το καντράν του POS θα δείχνει μόνο το ποσό που θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή ώστε στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Ήδη 15.000 επιχειρήσεις των οποίων οι πάροχοι έχουν αναβαθμίσει τα POS τους , έχουν δεχθεί μήνυμα από την ΑΑΔΕ ώστε να προχωρήσουν στην διασύνδεση με τις ταμειακές τους μηχανές.



Τις επόμενες ημέρες αναμένεται υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το ύψος των προστίμων και τη διαβάθμιση τους ανάλογα και με το τζίρο μεταξύ άλλων της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόστιμο σε περιπτώσεις υποτροπής μπορεί να φτάσει και τις 300.000€!

Η ίδια υπουργική απόφαση θα προβλέπει την απόσυρση από την αγορά ταμειακών και POS που δεν πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.



Επίσης τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξαγγελθεί ένας ακόμη κύκλος χρηματοδότης απόκτησης POS (voucher) με το Υπουργείο Οικονομικών να καλεί ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις να τον αξιοποιήσουν αφού θα γίνονται δεκτές αποδείξεις προμήθειας ακόμη και από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μέχρι στιγμής, για την αντικατάσταση POS έχουν εγκριθεί 52.577 αιτήσεις που υπέβαλαν 14.080 επιχειρήσεις με την αξία των επιταγών που έχουν εκδοθεί να ανέρχεται σε 2,08 εκατ. ευρώ ενώ έχουν εξαργυρωθεί επιταγές συνολικής αξίας 541.288 ευρώ.

Για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών προκειμένου να μπορούν να διασυνδεθούν με τα POS έχουν εγκριθεί 107.521 αιτήσεις από 59.809 επιχειρήσεις, έχουν εκδοθεί επιταγές συνολικής αξίας 7,676 εκατ. ευρώ και έχουν εξαργυρωθεί επιταγές αξίας 4,378 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

