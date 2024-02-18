Η αντίστροφη μέτρηση για την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές έχει ήδη ξεκινήσει και θεωρείται απίθανο πλέον να μην «τρέξει» μέσα στις προκαθορισμένες προθεσμίες. Είναι μάλιστα κατηγορηματική η δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, που δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες: «η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές θα ολοκληρωθεί πάση θυσία».

Ένα από τα πλέον ουσιαστικά βήματα είναι η θεσμοθέτηση των προστίμων για όλα τα επίπεδα εμπλοκής στην διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές. Φτάνουν έως και τις 300.000 ευρώ και αφορούν, επιχειρήσεις, παρόχους τερματικών POS, εισαγωγές - κατασκευαστές και παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο υπουργός και οι εμπλεκόμενοι με το συγκεκριμένο θέμα, από την πολιτική ηγεσία, θα έχουν σειρά επαφών με τις τράπεζες και ενδεχομένως με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες έως την "D-Day". Και αυτή δεν είναι άλλη από την 29η Φεβρουαρίου που είναι και η τελευταία ημέρα για να λειτουργούν όλα στην εντέλεια, αφού την επομένη 1η Μαρτίου είναι προγραμματισμένο να πατηθεί το κουμπί της διασύνδεσης ταμειακών και POS και να τρέξουν τα πρόστιμα για τους υπόχρεους.

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία απόκτησης POS παρατάθηκε έως τις 29 Φεβρουαρίου με την πρόβλεψη μη επιβολής προστίμων έως το τέλος Μαρτίου, υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει η παραλαβή αλλά όχι η εγκατάσταση. Από την 1η Απριλίου, πάντως μη εγκατάσταση POS, στους 35 νέους κλάδους, εγκυμονεί πρόστιμο 1.500 ευρώ, για να ακολουθήσει και το πολλαπλάσιο πρόστιμο της μη διασύνδεσης.

Το θέμα πάντως της διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, μέσα στις προθεσμίες που έχουν τεθεί, εκτός του ότι πρόκειται για μία τομή στη φορολογική διοίκηση, που θα περιορίσει σημαντικά την δυνατότητα φοροδιαφυγής, είναι σημαντικό διότι εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν κοινοτικά κονδύλια.

Κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, «αν το έργο δεν ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων, η χώρα θα δει να διακόπτεται, έστω και μερικώς, η χρηματοδότηση της από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε».

Παράλληλα έχει κατατεθεί στην Βουλή ρύθμιση, που προβλέπει αυστηρότερα πρόστιμα και κυρώσεις όχι μόνο για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές τους μηχανές, αλλά και για τους παρόχους των POS, των ERPs και των ταμειακών μηχανών σε περίπτωση που δεν συνεργάζονται.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις αφορά όλους τους κρίκους της αλυσίδας, δηλαδή όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης και συγκεκριμένα:

Επιχειρήσεις

Τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διασυνδέσουν τα συστήματα τους. Συγκεκριμένα, για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεώνονται με βάση τον νόμο να διασυνδέσουν τα τερματικά τους μηχανήματα POS με τις ταμειακές μηχανές και δεν το κάνουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων προβλέπεται:

1. Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

2. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν επιβάλλεται σε χρήστες τερματικών POS που ασκούν την δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί.

3. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου τριπλασιάζονται.

Πάροχοι Τερματικών POS

Τους παρόχους τερματικών POS. Σε περίπτωση που οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές, όπως αυτές έχουν οριστεί από την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται:

1. Πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ. Αν όμως η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ.

2. Όσοι πάροχοι δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών τους για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών τότε:

α) παύει να ισχύει η δήλωση συμμόρφωσης, δηλαδή η δυνατότητα τα τερματικά POS να είναι συμβατά με τους όρους της αγοράς, και επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή πρόστιμο, ύψους 100.000 ευρώ και

β) πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά τερματικό POS για το οποίο δεν έχουν προβεί σε αναβάθμισή του. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η μη αναβάθμιση αποδεδειγμένα οφείλεται σε μη υπαιτιότητα τους.

Εισαγωγείς- Κατασκευαστές

Τους εισαγωγείς και κατασκευαστές ταμειακών μηχανών. Σε περίπτωση που οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου όπως αυτό έχει οριστεί από την ΑΑΔΕ, τότε μπορεί να υπάρξει:

1. Ανάκληση της άδειας καταλληλότητας του μοντέλου ταμειακής μηχανής για όσους δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διασύνδεσής της με τύπους τερματικών POS

2. Πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Τους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»). Και στις περιπτώσεις όπου οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου τότε:

1. Τα παραστατικά που θα εκδίδονται από το πρόγραμμα ERP δεν θα θεωρούνται νόμιμα.

2. Πρόστιμο 10.000 ευρώ

Τέλος, για παραβάσεις που αφορούν υποχρεώσεις των τεχνικών εγκατάστασης, δηλαδή υποβολή δήλωσης πελατολογίου ή αποστολή πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επιβάλλεται:

1. Πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ ανά μη δηλωθέντα, εκπροθέσμως δηλωθέντα ή ανακριβώς δηλωθέντα πελάτη στον οποίο παρέχονται ή ο οποίος αποδέχεται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή υπηρεσίες εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης («ERP»).

2. Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται, εφόσον οι μη δηλωθέντες, εκπροθέσμως δηλωθέντες ή ανακριβώς δηλωθέντες πελάτες στους οποίους παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν το 15% του συνολικού αριθμού των πελατών ή δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τους δέκα (10), ανά οντότητα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

