Πλήρες και αναλυτικό προφίλ έχουν αποκτήσει 1.617 είδη και υποείδη φυτών από τα βουνά της Ηπείρου δημιουργώντας την μεγαλύτερη φυτοβιβλιοθήκη της χώρας αλλά και την βάση για την αξιοποίησή τους μέσω συστηματικής καλλιέργειας.

Παράλληλα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Χημείας υπάρχει σε παραγωγική λειτουργία ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός που επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση δειγμάτων και την μελέτη των ουσιών του κάθε φυτού.

Πρόκειται για ορισμένα μόνο αποτελέσματα που προήλθαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού έργου BEST – Addressing joint Agro- and Aqua – Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development” του Προγράμματος “Interreg VA Greece-Italy 2014-2020” και μέσα από την συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από τα 7.911 είδη και υποείδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της χώρας, τα 4.204 φύονται στην Ήπειρο και κυρίως στα βουνά της περιοχής με την πρωτοκαθεδρία να κατέχει η Πίνδος.

Από το περίφημο λουλούδι του Δαρβίνου μέχρι το τσάι του βουνού που μπορεί να υστερεί σε εμφάνιση σε σχέση με αυτό του Ολύμπου όμως υπερέχει σε άρωμα και ευεργετικές ουσίες.

Το λουλούδι του Δαρβίνου ή δρακάκι είναι από τα πρώτα που… κατέβηκαν από τα βουνά και αποτελεί αντικείμενο πειραματικών καλλιεργειών με την απόδοση να κρίνεται ικανοποιητική.

Η βιοποικιλότητα της Ηπείρου αποτελεί έναν ανεξάντλητο πλούτο που όμως μένει αναξιοποίητος. Η γεωμορφολογία της περιοχής είναι κατάλληλη για τέτοιες καλλιέργειες, καθώς τα περισσότερα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά δεν έχουν… μεγάλες απαιτήσεις ούτε για εύφορο χώμα αλλά ούτε και για μεγάλες ποσότητες νερού.

Η πλήρης χαρτογράφηση της βιοποικιλότητας αυτής αποτελεί σημαντικό βήμα για την αξιοποίησή της. Αξιοποίηση που μπορεί να προέλθει μέσα από συστηματικές καλλιέργειες που θα φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αυτοφυή.

Κρίσιμος παράγοντας βέβαια είναι να βρεθεί η βιομηχανία που θα θελήσει και θα συνάψει τέτοιες συνεργασίες.

Πηγή: epiruspost.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.