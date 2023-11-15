ΟΗΕ: Οι καταιγίδες άμμου και σκόνης οδηγούν σε απώλεια γης

Ο κόσμος χάνει σχεδόν ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα παραγωγικής γης εξαιτίας των καταιγίδων άμμου και σκόνης που γίνονται χειρότερες λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως ανέφερε σήμερα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά της ερημοποίησης.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (UNCCD) ανέφερε πως υπολογίζεται ότι δύο δισεκατομμύρια τόνοι άμμου και σκόνης εισέρχονται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, σπέρνοντας τον όλεθρο σε μεγάλα τμήματα της Ασίας και της Αφρικής και προκαλώντας σημαντικές οικονομικές ζημίες σε όλο τον κόσμο.

Σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στη διάρκεια μιας συνόδου που διεξάγεται στη Σαμαρκάνδη, στο Ουζμπεκιστάν, για την επισκόπηση της πρόσφατης προόδου που έχει καταγραφεί στην αντιστροφή της υποβάθμισης της γης, η UNCCD ανέφερε πως τουλάχιστον το ένα τέταρτο των καταιγίδων μπορεί να αποδοθεί σε ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της υπερεξόρυξης και της υπερβόσκησης των βοσκοτόπων.

Οι απώλειες επιφανειακών γαιών δεν έχουν μόνο υλικό αντίκτυπο στις προμήθειες τροφίμων σε κάποιες από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κόσμο, αλλά οδηγούν επίσης στη μετανάστευση, εμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα και δημιουργώντας κινδύνους ασφαλείας, δήλωσε ο Ιμπραχίμ Τιάου, εκτελεστικός γραμματέας της UNCCD.

"Εκτείνεται πέραν μεμονωμένων ατόμων", είπε. "Επηρεάζει ολόκληρη την κοινότητα".

Η UNCCD έκανε έκκληση για καλύτερες πρακτικές διαχείρισης γης προκειμένου να αποκατασταθεί η κατεστραμμένη γη και περισσότερες προσπάθειες ώστε να βελτιωθούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα.

Η χρηματοδότηση των προσπαθειών καταπολέμησης της ερημοποίησης και της υποβάθμισης είναι επίσης μια σημαντική πρόκληση, δήλωσε ο Τιάου, σημειώνοντας πως μόλις 15 δισεκ. δολάρια ήταν διαθέσιμα την περίοδο 2015-2019 προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που επηρεάζουν 126 χώρες.

Είπε πως απαιτούνται νέα κίνητρα και δημόσια χρηματοδοτική υποστήριξη προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα ώστε να φροντίσει περισσότερο τη γη που χρησιμοποιεί.

Ο Τιάου κατονόμασε την Κίνα ως μία από τις ιστορίες επιτυχίας στην καταπολέμηση της ερημοποίησης και στον έλεγχο της σκόνης, με μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της γης και πρόγραμμα αναδάσωσης που βοηθάει να μειωθούν οι καταιγίδες άμμου.

Ωστόσο παραμένει ευάλωτη στην άμμο που έρχεται από τη Μογγολία στον βορρά, όπου η υπερβόσκηση και μια ‘άνθηση’ των εξορύξεων έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση περισσότερων από τριών τετάρτων της γης, σύμφωνα με αποτίμηση του ΟΗΕ το 2021.

Με τις συνομιλίες της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα COP28 να πλησιάζουν, ο Τιάου είπε πως ένα βιώσιμο πρόγραμμα αποκατάστασης της γης είναι ζωτικής σημασίας στη μάχη κατά της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, με την αλλαγή χρήσης γης να συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

«Είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο, όπου η υποβάθμιση της γης πυροδοτεί την κλιματική αλλαγή και η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την απώλεια γης παγκοσμίως», είπε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

