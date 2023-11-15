Μικροπλαστικά ακόμα και στα σύννεφα εντοπίζουν οι επιστήμονες

Ακόμα και σε σύννεφα πάνω από βουνά εντοπίστηκαν μικροπλαστικά και φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζουν ακόμα και τον καιρό, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Χημείας «ACS Environmental Science & Technology Letters».

Τα μικροπλαστικά, θραύσματα πλαστικού μικρότερα από πέντε χιλιοστά, προέρχονται από εκατομμύρια αντικείμενα που χρησιμοποιούνται καθημερινά, όπως ρούχα, συσκευασίες και ελαστικά αυτοκινήτων.

Η ερευνητική ομάδα συνέλεξε δείγματα από τα σύννεφα στην κορυφή του όρους Τάι στην ανατολική Κίνα.

Μετά την ανάλυση των δειγμάτων διαπίστωσαν ότι τα πυκνότερα σύννεφα και τα σύννεφα σε χαμηλό υψόμετρο περιείχαν μεγαλύτερες ποσότητες μικροπλαστικών.

Τα μικροπλαστικά έτειναν να έχουν μήκος μικρότερο από 100 μικρόμετρα, αν και ορισμένα είχαν μήκος έως και 1.500 μικρόμετρα.

Τα παλαιότερα, πιο τραχιά σωματίδια είχαν περισσότερο μόλυβδο, υδράργυρο και οξυγόνο προσκολλημένα στις επιφάνειές τους, γεγονός που σύμφωνα με τους ερευνητές θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάπτυξη συννέφων.

Για να διερευνήσουν από πού προήλθαν τα σωματίδια στα σύννεφα, οι ερευνητές ανέπτυξαν υπολογιστικά μοντέλα με τα οποία προσέγγισαν τον τρόπο με τον οποίο τα σωματίδια ταξίδεψαν στο όρος Τάι.

Τα μοντέλα υπέδειξαν ότι η κύρια πηγή των θραυσμάτων ήταν η ροή του αέρα από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της ενδοχώρας και όχι από τον ωκεανό ή από άλλα κοντινά βουνά.



