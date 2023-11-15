Το εθνικό ιστορικό υψηλό θερμοκρασίας καταρρίφθηκε χθες στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν ως και 58,5 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλούπολης της Βραζιλίας.

Μεγάλο μέρος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής δοκιμάζεται από το σαββατοκύριακο εξαιτίας ακραίου καύσωνα. Το εθνικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (INMET) έθεσε 15 πολιτείες, στο νοτιοανατολικό, στο κεντροδυτικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθώς και την πρωτεύουσα, την Μπραζίλια, σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Χθες Τρίτη, το σύστημα Alerta Rio κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά δεδομένα για αυτήν, το 2014: έφθασε τους 58,5 βαθμούς Κελσίου.

Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που ήταν οι 58 βαθμοί Κελσίου, είχε καταγραφεί μόλις τον Φεβρουάριο.

Η ονομαστική πρόβλεψη για τη θερμοκρασία χθες Τρίτη ήταν πως θα έφθανε τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Με τα θερμόμετρα να δείχνουν 37,3° Κελσίου, η Μπραζίλια από την πλευρά της κατέγραψε την πιο υψηλή θερμοκρασία στα χρονικά αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, εν έτει 1962, σύμφωνα με την INMET.

Όσο για τη μεγαλύτερη μητρόπολη της Λατινικής Αμερικής, το Σαν Πάουλου, αυτή κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά, 37,7° Κελσίου, ένα δεκαδικό ψηφίο κάτω από το απόλυτο ρεκόρ, τους 37,8° Κελσίου, που ανάγεται στον Οκτώβριο του 2014.

«Για εμάς που δουλεύουμε στον δρόμο, είναι αφόρητα τα πράγματα με αυτή τη ζέστη. Προσπαθώ να φθάσω πολύ νωρίς για να φύγω» το μεσημέρι, είπε η Ντόρα, 60 χρονών, που πουλάει τα προϊόντα της σε λεωφόρο της πόλης και θέλησε να δώσει μόνο το μικρό της όνομα.

Το κύμα ζέστης –οι θερμοκρασίες είναι κατά τουλάχιστον 5° Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή– αναμένεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον μεθαύριο Παρασκευή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της INMET.

Ο καύσωνας οδηγεί εξάλλου σε νέα ρεκόρ κατανάλωσης ενέργειας. Αφού έσπασε για πρώτη φορά στα χρονικά το φράγμα των 100.000 μεγαβάτ τη Δευτέρα, χθες Τρίτη σημειώθηκε νέο ρεκόρ, 101.400 μεγαβάτ, κατά τον διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Εξαιτίας του Ελ Νίνιο, η Βραζιλία είναι αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα εδώ και μήνες: ιστορική ξηρασία πλήττει τον Αμαζόνιο και παραποτάμους του από τη μια, ενώ από την άλλη καταγράφονται σφοδρές βροχοπτώσεις και κυκλώνες στον νότο.

Η ξηρασία συνέβαλε να μεγεθυνθεί το εύρος πυρκαγιών στην Παντανάλ (δυτικά), όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος στον κόσμο. Οι φωτιές αποδίδονται κυρίως σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.