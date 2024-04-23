Οι Survivors γνωρίζουν καλά πως τα αγωνίσματα ασυλίας αυτής της εβδομάδας έχουν άλλη βαρύτητα. Εκτός από την ανάδειξη των μονομάχων η ομάδα με τις περισσότερες νίκες θα έχει το προβάδισμα στο αγώνισμα της Πέμπτης για το μεγάλο έπαθλο.

Δείτε το τρέιλερ:

Με κάθε νίκη να μετράει, οι δύο ομάδες διεκδικούν με πάθος τους πόντους στα ματσαρίσματα όμως αυτό το πάθος φέρνει και μεγάλες εντάσεις!

Όσα συμβαίνουν στο αποψινό αγώνισμα ασυλίας δίνουν τροφή για συζητήσεις τόσο στις καλύβες όσο και στο Συμβούλιο του νησιού.

Η χθεσινή ψηφοφορία των Κόκκινων έφερε υποψήφια τη Δώρα Νικολή η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει τον Γιάννη Περπατάρη στην προσεχή μονομαχία. Απόψε θα δούμε ποια ή ποιος θα είναι ο επόμενος μονομάχος. Με τι κριτήρια θα ψηφίσει η ομάδα που θα ηττηθεί;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Προηγούμενο Επόμενο

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.