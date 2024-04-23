Δύο νέοι και ταλαντούχοι τραγουδιστές μπαίνουν δυνατά στην κουζίνα της Μαμάς. Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα και τον Γιάννη Αρβανιτίδη, που έρχονται με πολλή όρεξη για να αντιμετωπίσουν μαγειρικά τις προηγούμενες νικήτριες, Ελένη και Ελισάβετ.

Οι χορεύτριες, Ελισάβετ και Ελένη, κατάφεραν να σπάσουν το σερί νικών των προηγούμενων αντιπάλων και έρχονται για δεύτερη φορά στην κουζίνα. Σήμερα είναι πιο άνετες και ελπίζουν ότι το κλασικό ελληνικό πιάτο -«κολοκυθοκεφτέδες με πατάτες τηγανητές»- θα τους δώσει μία ακόμη νίκη.

Ο Στέφανος και ο Γιάννης είναι πολύ καλοί φίλοι και ανερχόμενοι τραγουδιστές με επιτυχίες στο ενεργητικό τους παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Μετά τις νυχτερινές πίστες και τις συνεργασίες τους με μεγάλους καλλιτέχνες, θέλουν να δοκιμάσουν και τις μαγειρικές τους ικανότητες. Έτσι, ο Στέφανος καθοδηγεί τον Γιάννη για να μαγειρέψει «ταλιατέλες με γαρίδες».

Τραγούδι από τον Στέφανο και τον Γιάννη, χορός από την Ελένη και την Ελισάβετ και κριτική από τον Έκτορα Μποτρίνι. Ποιο πιάτο θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

www.instagram.com/mymomcooksgr/

