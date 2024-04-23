Ο Έντι Βέντερ αποκάλυψε ότι πηγή έμπνευσης για το νέο τραγούδι των Pearl Jam, «Wreckage», ήταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το τραγούδι «Wreckage» περιλαμβάνεται στο «Dark Matter», το δωδέκατο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Σιάτλ, το οποίο κυκλοφόρησε την περαμένη Παρασκευή.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης Έντι Βέντερ είπε στους «Times» ότι το τραγούδι αντιπροσωπεύει μια έκκληση για ενότητα. «Υπάρχει ένας τύπος στις ΗΠΑ που εξακολουθεί να λέει ότι δεν έχασε εκλογές και οι άνθρωποι αντηχούν και ενισχύουν αυτό το μήνυμα σαν να είναι αλήθεια» είπε ο Βέντερ.

«Ο Τραμπ είναι απελπισμένος. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ υποψήφιος πιο απελπισμένος να κερδίσει, απλώς για να κρατηθεί έξω από τη φυλακή και για να αποφύγει τη χρεοκοπία. Είναι εκεί έξω υποδυόμενος το θύμα» ανέφερε ο τραγουδιστής των Pearl Jam.

Ο Τραμπ κατηγορείται ότι προσπάθησε να συγκαλύψει πληρωμή 130.000 δολαρίων προς τη Στόρμι Ντάνιελς σταρ ταινιών ενηλίκων, ώστε εκείνη να μην αποκαλύψει τη φερόμενη σεξουαλική της σχέση με τον πρώην πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.