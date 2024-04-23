Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και δείχνει να πετυχαίνει έναν – έναν τους στόχους του. Αφού κατάφερε να πάρει το χρίσμα του Μονομάχου και να μοιραστεί μαζί μας τον ιερό σκοπό που τον οδήγησε στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, αποκαλύπτει μια απρόσμενη εξέλιξη.

Ένας από τους αντιπάλους του προσφέρεται να αναλάβει την έκδοση του δεύτερου βιβλίου του φίλου – ασθενούς του που έχει τη νόσο ALS.

Δείτε το τρέιλερ

Στο παιχνίδι τώρα, ο φυσικοθεραπευτής και μέλος της ομάδας κωπηλασίας έχει να αντιμετωπίσει 25 ενεργούς αντιπάλους, με ένα μοναδικό «όπλο» - βοήθεια. Στη δεύτερη ερώτηση καταφέρνει να... σωθεί χάρη σε αυτό, δεν ισχύει το ίδιο όμως και στην αμέσως επόμενη ερώτηση καθώς χάνει.

Ο Γιώργος Σιούμπουρας που κάθεται στη θέση 48, αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Εργάζεται ως λογοθεραπευτής σε σχολείο με εφήβους με ειδικές ανάγκες, έχει ταξιδέψει σε 20 χώρες και του αρέσει να πηγαίνει σε συναυλίες. Από την αρχή του παιχνιδιού, κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις του: «Θέλω τα λεφτά σας και τις λανθασμένες απαντήσεις σας!».

