Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Τα νέα δεδομένα φέρνουν αναταράξεις - Δεύτερο αγώνισμα ασυλίας - Video

Το παζλ δυσκόλεψε αρκετά τις δύο ομάδες ενώ όταν οι Κόκκινοι έφτασαν στο Συμβούλιο ψήφισαν τον Γιάννη Περπατάρη έπειτα από παρότρυνση του ίδιου.   

survivor

Στο χθεσινό αγώνισμα ασυλίας οι Μπλε έδειξαν να διαχειρίζονται καλύτερα την αποχώρηση του James από ότι οι Κόκκινοι, του Αλέξη.

Το παζλ δυσκόλεψε αρκετά τις δύο ομάδες ενώ όταν οι Κόκκινοι έφτασαν στο Συμβούλιο ψήφισαν τον Γιάννη Περπατάρη έπειτα από παρότρυνση του ίδιου. 
 

survivor

Οι συζητήσεις για τις επιδόσεις των Κόκκινων δεν λένε να κοπάσουν με τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους να απαντάει στα σχόλια στοχεύοντας στις επιδόσεις των γυναικών της Μπλε ομάδας. 

Το αγώνισμα για τη δεύτερη ασυλία απαιτεί στρατηγικά ματσαρίσματα και συγκέντρωση, ποια ομάδα θα τα καταφέρει καλύτερα; 

Οι συζητήσεις και οι εκατέρωθεν κατηγορίες συνεχίζονται και στο Συμβούλιο και νέες τακτικές αποκαλύπτονται…

survvor

Δείτε το τρέιλερ:

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark