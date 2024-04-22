Στο χθεσινό αγώνισμα ασυλίας οι Μπλε έδειξαν να διαχειρίζονται καλύτερα την αποχώρηση του James από ότι οι Κόκκινοι, του Αλέξη.

Το παζλ δυσκόλεψε αρκετά τις δύο ομάδες ενώ όταν οι Κόκκινοι έφτασαν στο Συμβούλιο ψήφισαν τον Γιάννη Περπατάρη έπειτα από παρότρυνση του ίδιου.



Οι συζητήσεις για τις επιδόσεις των Κόκκινων δεν λένε να κοπάσουν με τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους να απαντάει στα σχόλια στοχεύοντας στις επιδόσεις των γυναικών της Μπλε ομάδας.

Το αγώνισμα για τη δεύτερη ασυλία απαιτεί στρατηγικά ματσαρίσματα και συγκέντρωση, ποια ομάδα θα τα καταφέρει καλύτερα;

Οι συζητήσεις και οι εκατέρωθεν κατηγορίες συνεχίζονται και στο Συμβούλιο και νέες τακτικές αποκαλύπτονται…

Δείτε το τρέιλερ:

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.