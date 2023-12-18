Olly Alexander: Ο ποπ σταρ θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision

Ο ποπ σταρ Όλι Αλεξάντερ θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2024 στη Σουηδία. Ο πρώην αρχηγός των Years and Years ελπίζει να βελτιώσει την απογοητευτική απόδοση του Ηνωμένου Βασιλείου φέτος, με τη Mae Muller να καταλαμβάνει την προτελευταία θέση.

Ο Όλι Αλεξάντερ είναι ήδη γνωστός σε όλη την Ευρώπη για τις επιτυχίες «Desire», «King» και «If You're Over Me».

Ήταν επίσης υποψήφιος για BAFTA ηθοποιός για την ερμηνεία του στον πρωταγωνιστικό ρόλο στο δράμα του Channel 4 για τα Aids «It's A Sin».

Η συμμετοχή του σταρ αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού του διαγωνιστικού σόου «Strictly Come Dancing» του BBC1.

«Ο Όλι είναι ο τέλειος πρεσβευτής για το Ηνωμένο Βασίλειο ως εξαιρετικά ταλαντούχος και παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης και παθιασμένος θαυμαστής του διαγωνισμού» δήλωσε η υπεύθυνη ψυχαγωγικού τομέα του BBC.

Η σουηδική πόλη Μάλμε θα φιλοξενήσει την 68η διοργάνωση του παγκόσμιου διαγωνισμού τραγουδιού, που μεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

