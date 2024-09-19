Λογαριασμός
Μάριος Φραγκούλης: Το ατύχημα και ο σοβαρός τραυματισμός του μετά τα γενέθλια του Ζαχαράτου

Ένα ατύχημα τη βραδιά των γενεθλίων του Τάκη Ζαχαράτου άλλαξε όλο το καλοκαίρι του

Μια κακιά στιγμή, ένα μικρό ατύχημα κι ένας απρόσμενος τραυματισμός που όμως τον ταλαιπώρησε πολύ και τον ανάγκασε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες καλοκαιρινές συναυλίες του με τη Γιώτα Νέγκα.

Ο Μάριος Φραγκούλης καλεσμένος σήμερα στο «Πρωιάν σε είδον» με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του στο Ηρώδειο στις αρχές Οκτωβρίου αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς συνέβη ο τραυματισμός του αποκαλύπτοντας πως όταν έγινε η ζημιά επέστρεφαν με μια φίλη του από το πάρτι γενεθλίων του Τάκη Ζαχαράτου.

