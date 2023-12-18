Οι Μισητοί Οκτώ στο COSMOTE CINEMA 1HD, 18/12 στις 21:00

Γουέστερν αμερικανικής παραγωγής του 2015

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο , Ηθοποιοί: Σάμιουελ Λ. Τζάκσον,Κερτ Ράσελ,Τζένιφερ Τζέισον Λι

Στο μετεμφυλιακό Γουαϊόμινγκ, ένας κυνηγός επικηρυγμένων, η αιχμάλωτή του κι έξι παράξενοι ταξιδιώτες βρίσκουν καταφύγιο σε μια απομονωμένη καλύβα. Σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι κανείς δεν είναι ασφαλής. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ.

Καζίνο στο COSMOTE CINEMA 1HD, 19/12 στις 21:00

Αστυνομική ταινία αμερικανικής και γαλλικής παραγωγής του 1995

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορτσέζε , Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Ντε Νίρο,Σάρον Στόουν,Τζο Πέσι

Δύο μέλη της Μαφίας μετακομίζουν στο πολλά υποσχόμενο Λας Βέγκας. Στον επικίνδυνο υπόκοσμο της πόλης, θα βρεθούν μπλεγμένοι σε μπελάδες και τελικά θα τα θαλασσώσουν… ο καθένας με τον τρόπο του. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

Ο Μαέστρος, από 20/12 στο Netflix

Σκηνοθεσία: Μπράντλεϊ Κούπερ, Πρωταγωνιστούν:Μπράντλεϊ Κούπερ,Κάρι Μάλιγκαν,Ματ Μπόμερ

Ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα του Netflix στις Χρυσές Σφαίρες, ο αμφιλεγόμενος «Μαέστρος» του Bradley Cooper ακολουθεί την πολυτάραχη ζωή του διάσημου μαέστρο Leonard Bernstein και τη σχέση του με την Montealegre Cohn Bernstein.

