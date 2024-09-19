Βίντεο από τη νέα φρεγάτα «Νέαρχος» λίγο πριν από την τελετή καθέλκυσης

Δείτε βίντεο του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ Σταύρου Ιωαννίδη στο Λοριάν της Γαλλίας λίγο πριν από την καθέλκυση της νέας φρεγάτας «Νέαρχος».

Η φρεγάτα κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία του Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.

Η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη μετά τη φρεγάτα «Κίμων», έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετέβη στη Γαλλία για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας.

Τον κ.Δένδια συνοδεύουν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

