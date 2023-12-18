Οι απώλειες συμφιλιώνουν τους ήρωες ενώ ο έρωτας θα κυριαρχήσει και πάλι έναντι της λογικής στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Χρυσοστόμη και ο Ισίδωρος εισβάλλουν ανήσυχοι στο σπίτι του Ανδρέα και τον βρίσκουν ημιλιπόθυμο. Η Χρυσοστόμη αναλαμβάνει να τον περιθάλψει παρά τις αντιρρήσεις του. Του ζητά ειλικρινά συγγνώμη και ο Ανδρέας δείχνει να κάμπτεται και να δέχεται τη φροντίδα της. Η τραγωδία που τους βρήκε φαίνεται ότι θα τους φέρει και πάλι κοντά…

Η Μάρμω στη Σύρο μοιάζει να συνέρχεται με τη φροντίδα της Σεβαστής. Όταν η τελευταία μαθαίνει από τη Χρυσοστόμη την κατάσταση του Ανδρέα, αποφασίζει να φύγει εκτάκτως από τη Σύρο χωρίς όμως να αποκαλύψει στη Μάρμω τον πραγματικό λόγο της επιστροφής της…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Μετά την αιφνίδια επίσκεψη της Πέλλας στο ατελιέ του, ο Κίτσος χάνει το πλοίο για τη Σύρο. Δεν πτοείται και ενώ η Σεβαστή φεύγει για Αθήνα, ο Κίτσος φτάνει στο νησί και εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά στη Μάρμω...



Ο Στέφανος δυσανασχετεί στο σπίτι με τον Χρυσίνα και η Μερόπη για να του συμπαρασταθεί τον καλεί να μείνουν μόνιμα με τη Θάλεια μαζί της στην Αθήνα, ωστόσο εκείνος αρνείται. Το ίδιο όμως και η Θάλεια, η οποία ζητά από τη Μιρέλλα να επικοινωνήσει με κάποιον. Ο Τέλης, μετά από προτροπή του Κίτσου, προσεγγίζει την Πέλλα εκείνη όμως δείχνει απρόθυμη να συμφιλιωθεί μαζί τους, ειδικά μετά τη συμπεριφορά του τελευταίου.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

