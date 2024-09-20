Ολλανδία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε δεύτερο στο ολλανδικό λιμάνι Ρότερνταμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Συνελήφθη ύποπτος, και αυτός σοβαρά τραυματισμένος, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NOS, αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο ύποπτος φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η αστυνομία περιορίστηκε να αναφέρει πως η έρευνα που διενεργεί βρίσκεται σε εξέλιξη και κάλεσε αυτόπτες μάρτυρες να παρουσιαστούν.

Καθηγητής φυσικής αγωγής, ο οποίος παρέδιδε μάθημα κοντά στη γέφυρα του Εράσμου, όπου διαπράχθηκε η επίθεση, είπε στο NOS ότι αυτός επενέβη και εξουδετέρωσε τον ύποπτο.

«Είδα άνδρα με δυο μακριά μαχαίρια να επιτίθεται σε νεαρό», αφηγήθηκε. «Τελικά μπόρεσα να τον εξουδετερώσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

