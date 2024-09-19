Για χρόνια μέλη της Χεζμπολάχ κυκλοφορούσαν στο Λίβανο χωρίς κανείς να υποψιάζεται την ιδιότητά τους, χωρίς κανείς να ξέρει ότι αποτελούν μέρος της μαχητικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, της πιο ισχυρής στρατιωτικής και πολιτικής οργάνωσης της χώρας.

Σε μόλις μία ημέρα όμως και μετά από δύο επιθέσεις, όλο αυτό χάθηκε όταν χιλιάδες βομβητές και ασύρματοι εξερράγησαν στα χέρια και στις ζώνες τους. Προς το παρόν, η επιχείρηση πέτυχε να συντρίψει ένα από τα πιο στρατηγικά χαρακτηριστικά της Χεζμπολάχ: τη μυστικότητά της.

Όπως σχολιάζει το CNN, οι αντάρτικες τακτικές της Χεζμπολάχ, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 18χρονης κατοχής του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, την έχουν καταστήσει άπιαστο εχθρό. Οι τακτικές αυτές να παραμένουν τα μέλη της μυστικά χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα παρόλο που η Χεζμπολάχ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα δύο κύρια κόμματα που εκπροσωπούν τη σιιτική κοινότητα, το μεγαλύτερο θρησκευτικό μπλοκ του Λιβάνου.

Σήμερα, υπάρχουν 13 εκλεγμένοι βουλευτές της Χεζμπολάχ στο κοινοβούλιο.Αφίσες που γιορτάζουν τους μάρτυρες της Χεζμπολάχ διακρίνονται επίσης, σε πολλές σιιτικές κοινότητες.

Τα μέλη της όμως φροντίζουν να είναι πάντα ντυμένοι με πολιτικά ρούχα με σκοπό να μη γίνονται στόχος. Η μυστική τους παρουσία έρχεται σε αντίθεση με τις Λιβανικές Δυνάμεις οι οποίοι φορούν στολές παραλλαγής και φρουρούν σημεία ελέγχου κρατώντας τουφέκια.

Οι επιθέσεις λοιπόν, ήταν «ένα τεράστιο πλήγμα» για τη Χεζμπολάχ, έγραψε η Αμάλ Σαάντ, ειδικός στα ισλαμιστικά κινήματα.

Επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Λιβάνου το 2006, η ομάδα προστάτευσε τις γραμμές επικοινωνίας της χάρης στο «πρωτόγονο δίκτυο τηλεπικοινωνιών της που βασιζόταν σε βομβητές και μια "εσωτερική" γραμμή οπτικών ινών». Ωστόσο, το πλεονέκτημά της αυτό χάθηκε όταν οι βομβητές και οι ασύρματοι μετατράπηκαν σε θανατηφόρα όπλα.

Δεν είναι σαφές εάν όλοι όσοι έφεραν τις συσκευές επικοινωνίας ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ, καθώς το «κράτος εν κράτει» της ομάδας υποστηρίζει επίσης νοσοκομεία, σχολεία και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μερικοί λοιπόν, ίσως να μην συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

«Για τα μέλη της Χεζμπολάχ, το γεγονός ότι το Ισραήλ κατάφερε να διεισδύσει εύκολα εδώ και μήνες, θα πρέπει να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στο ηθικό», γράφει ο Michael Young, ανώτερος συντάκτης στο Carnegie Middle East Center στη Βηρυτό.

Ενώ η Χεζμπολάχ έχει δεσμευτεί να απαντήσει στο Ισραήλ, ένα πράγμα είναι σίγουρο: πιθανότατα προσπαθεί να κρύψει την έκταση της ζημιάς για να αποφύγει, εν μέρει, να μοιραστεί περαιτέρω μυστικά με τον εχθρό της.

Πηγή: skai.gr

