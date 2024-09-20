Τουλάχιστον 15 νεκροί ο νέος απολογισμός απο την κατάρρευση κτιρίου στη Σιέρα Λεόνε

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών κάτω των 5 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση, τη Δευτέρα, επταώροφης πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, τη Φριτάουν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο αγοράκια κάτω των 5 ετών, κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί από τα συντρίμμια και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται, τόνισε η υπηρεσία.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Τετάρτη, έκανε λόγο για 12 νεκρούς.

Δεκάδες άνθρωποι ζούσαν στο κτίριο, στο ισόγειο του οποίου βρίσκονταν εμπορικά καταστήματα.

Ο πρόεδρος Τζούλιους Μάαντα Μπίο υποσχέθηκε «έρευνα σε βάθος» και υποσχέθηκε πως οι αρχές θα κάνουν το παν για να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων τραγωδιών στο αφρικανικό κράτος, από τα φτωχότερα στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

