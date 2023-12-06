Ανακοινώθηκαν οι χώρες, οι οποίες θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2024, που θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας τον ερχόμενο Μάιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EBU, 37 δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024, που θα διεξαχθεί στο Μάλμε. Ο 68ος Διαγωνισμός, που διοργανώνεται από την EBU και το σουηδικό SVT, θα διεξαχθεί στη Malmö Arena στις 7, 9 και 11 Μαΐου 2024.

Από τα 37 κράτη, που θα λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, τα 31 θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς. Από κάθε ημιτελικό θα προκύψουν 10 χώρες, οι οποίες θα συμμετάσχουν στον μεγάλο τελικό με τους «Big 5» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) και τη διοργανώτρια Σουηδία.

Οι 36 χώρες που εκπροσωπήθηκαν στον διαγωνισμό του 2023 θα είναι παρούσες και του χρόνου, μαζί με το RTL από το Λουξεμβούργο, που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά από το 1993.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της EBU, η συμμετοχή της Ρουμανίας δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιωθεί ότι θα συμμετάσχει τον επόμενο χρόνο, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την TVR για την πιθανή συμμετοχή της.

Οι 37 χώρες που θα συμμετάσχουν στον 68ο μουσικό διαγωνισμό είναι οι εξής:

Albania – RTSH

Armenia – AMPTV

Australia – SBS (*EBU Associate)

Austria – ORF

Azerbaijan – İctimai

Belgium – RTBF

Croatia – HRT

Cyprus – CyBC

Czechia – ČT

Denmark – DR

Estonia – ERR

Finland – YLE

France – FT

Georgia – GPB

Germany – ARD/NDR

Greece – ERT

Iceland – RÚV

Ireland – RTÉ

Israel – Kan

Italy – RAI

Latvia – LTV

Lithuania – LRT

Luxembourg - RTL

Malta – PBS

Moldova – TRM

Netherlands – AVROTROS

Norway – NRK

Poland – TVP

Portugal – RTP

San Marino – SMRTV

Serbia – RTS

Slovenia – RTVSLO

Spain – RTVE

Sweden – SVT

Switzerland – SRG SSR

Ukraine – Suspilne

United Kingdom – BBC

Υπενθυμίζεται πως την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό της Eurovision 2024 η Μαρίνα Σάττι. Να σημειωθεί ότι το 2024, η Ελλάδα κλείνει 50 χρόνια συμμετοχής στον διαγωνισμό της Eurovision, καθώς η πρώτη της παρουσία ήταν το 1974.

