Αγνοείται 16χρονος που κολυμπούσε στην Μαρίνα Αλίμου

Μαρίνα Αλίμου: Αγνοείται 16χρονος που κολυμπούσε στην περιοχή

Πρόκειται για αλλοδαπό που κολυμπούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Μαρίνας και τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές για 16χρονο αγνοούμενο στη Μαρίνα Αλίμου.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ιδιώτης δύτης και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.

