Αγνοείται 16χρονος που κολυμπούσε στην Μαρίνα Αλίμου

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές για 16χρονο αγνοούμενο στη Μαρίνα Αλίμου.

Πρόκειται για αλλοδαπό που κολυμπούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Μαρίνας και τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ιδιώτης δύτης και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.

Πηγή: skai.gr

