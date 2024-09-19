Λένα Μαντά για τον χαμό του συζύγου της: «Φοράω ακόμα τη βέρα του. Θα είναι σαν να θέλω να τον ξεχάσω κι εγώ δεν θέλω»

Η αγαπημένη συγγραφέας, Λένα Μαντά με τα δεκάδες best sellers φέτος θα δει ένα από αυτά να γίνεται τηλεοπτική σειρά στον Alpha.

Ο λόγος για το βιβλίο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που όπως σας γράψαμε πριν λίγες μέρες συμπληρώνει σιγά σιγά καστ και προορίζεται για το πρόγραμμα του καναλιού στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

