Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λένα Μαντά για τον χαμό του συζύγου της: «Φοράω ακόμα τη βέρα του. Θα είναι σαν να θέλω να τον ξεχάσω κι εγώ δεν θέλω»

Για την απώλεια του συζύγου της, Γιώργου μίλησε  η Λένα Μαντά και συκλόνισε

Λένα Μαντά για τον χαμό του συζύγου της: «Φοράω ακόμα τη βέρα του. Θα είναι σαν να θέλω να τον ξεχάσω κι εγώ δεν θέλω»

Η αγαπημένη συγγραφέας, Λένα Μαντά με τα δεκάδες best sellers φέτος θα δει ένα από αυτά να γίνεται τηλεοπτική σειρά στον Alpha.

Ο λόγος για το βιβλίο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που όπως σας γράψαμε πριν λίγες μέρες συμπληρώνει σιγά σιγά καστ και προορίζεται για το πρόγραμμα του καναλιού στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λένα Μαντά πένθος Super Κατερίνα WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark