Νέοι μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Νέο πλοιάριο με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν σήμερα όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για ύπαρξη ξύλινου σκάφους με 22 μετανάστες 37 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο φορτηγά πλοία σημαιών Νήσων Μάρσαλ και Ολλανδίας, τα οποία περισυνέλεξαν τους μετανάστες που είναι όλοι καλά στην υγεία τους και τους μεταφέρει στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Μετανάστες Κόκκινου Πύργου: Είχαν πληρώσει 5.000-6.000 ευρώ για το ταξίδι

Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της… δημοσιότητας για τους μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες το πρωί σε παραλία του δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι 45 μετανάστες ξεκίνησαν με λέμβο από την περιοχή Τομπρούκ της Τουρκίας.

Μάλιστα, είχαν δώσει μεγάλα χρηματικά ποσά για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για να ανέβουν στο καράβι. Όπως διαπιστώθηκε από τις καταθέσεις τους το κόστος αυτού του ταξιδιού ήταν 5.000-6.000 ευρώ.

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost οι μετανάστες εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι στον όρμο Βαθύ του Δήμου Φαιστού.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν 43 μετανάστες (40 άντρες, 1 γυναίκα και 2 ανήλικους οι οποίοι κατά δήλωσή τους 33 είναι από το Πακιστάν, 7 από το Μπαγκλαντές και 3 από το Σουδάν), τους οποίους απεγκλώβισαν με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Στη συνέχεια τους μετέφεραν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου και μετά στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τη συνοδεία στελεχών της ΕΛ.Α.Σ..

Σε περαιτέρω έρευνες από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος της Φαιστού, εντοπίστηκαν στον οικισμό Πιτσίδια του Δήμου Φαιστού, δύο ακόμα άτομα (υπήκοοι Σουδάν), ηλικίας 18 και 27 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπόλοιπων αλλοδαπών.

