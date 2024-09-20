Λογαριασμός
Lufthansa, Air France, Delta..: Παρατείνουν την αναστολή πτήσεων προς Βηρυτό ή/και Τελ Αβίβ

Για λόγους «ασφαλείας στους προορισμούς» Lufthansa και Air France παρατείνουν την αναστολή πτήσεων σε πόλεις του Ισραήλ και του Λιβάνου

Οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa και Air France ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως παρατείνουν την αναστολή των πτήσεών τους προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στην περιοχή.

Ο γαλλικός αερομεταφορέας ενημέρωσε το AFP ότι για λόγους «ασφαλείας στους προορισμούς» παρατείνεται η αναστολή των πτήσεων από το Παρίσι στη λιβανική πρωτεύουσα και στην ισραηλινή μεγαλούπολη «ως την 20ή Σεπτεμβρίου».

Η Λουφτχάνσα από την πλευρά της παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ ως τουλάχιστον την 24η Σεπτεμβρίου και προς τη Βηρυτό ως την 26η Οκτωβρίου. Ο γερμανικός αερομεταφορέας ανακοίνωσε πως ανέστειλε τις πτήσεις προς την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, ως τουλάχιστον την 24η Σεπτεμβρίου.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, η Delta Air Lines ανακοίνωσε χθες πως παρέτεινε ως το τέλος του τρέχοντος έτους την αναστολή του δρομολογίου Νέα Υόρκη-Τελ Αβίβ. Είχε ανασταλεί αρχικά τον Ιούλιο ως τα τέλη Οκτωβρίου, εξαιτίας «των συρράξεων σε εξέλιξη στην περιοχή».

Η American Airlines είχε ήδη ανακοινώσει την αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ ως τα τέλη του Μαρτίου του 2025, ενώ η United Airlines επ’ αόριστον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

